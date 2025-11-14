Cómo blanquear el plástico del aire acondicionado con productos de casa
Con la temporada de verano a la vuelta de la esquina, muchos ya preparan su aire acondicionado. Cómo mejorar el aspecto del plástico y dejarlo como nuevo.
El aire acondicionado se vuelve una herramienta aliada ante las altas temperaturas de verano. Sin embargo, por el paso del tiempo, la humedad, sol y polvo, el plástico suele tornarse amarillo y esto le da un aspecto descuidado que puede afectar la estética del ambiente. Por suerte, existen ingredientes de casa que podemos usar para recuperar el plástico y devolverle el blanco.
La limpieza es simple y es con elementos que ya conocemos: el bicarbonato de sodio, vinagre blanco y agua oxigenada. Estos tres ingredientes son especiales para blanquear plásticos y lo mejor es que alguno de los tres seguro tenemos en la alacena.
Te Podría Interesar
Paso a paso para blanquear el aire acondicionado
- Apagar y desenfuchar el aire acondicionado.
- Mezclar bicarbonato con un poco de agua hasta formar una pasta espesa.
- Aplicar sobre la superficie y dejar actuar unos minutos.
- Retirar la pasta con un paño húmedo.
- Asegurarse que este completamente seco para volver a encender.
Para más eficacia, se recomienda mezclar vinagre blanco con agua tibia y rociarlo sobre el plástico. El vinagre también ayuda a eliminar restos de grasa y suciedad que suele acumularse en la superficie. Poco a poco, podemos ir observando como el plástico recupera su color.
En qué caso usar agua oxigenada
Cuando el plástico presenta un amarilleo más marcado y los métodos suaves no alcanzan, se puede recurrir al agua oxigenada. Aplicada con un paño, ayuda a aclarar el material de manera gradual y a recuperar parte de su color original.
Es fundamental secar muy bien la superficie después de usarla para evitar humedad, manchas o marcas indeseadas. Si el amarilleo es muy profundo, puede ser necesario repetir el proceso en diferentes sesiones.