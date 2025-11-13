La inteligencia artificial reveló cuál es la única carrera que no podrá reemplazar

Aunque la inteligencia artificial avanza en casi todos los ámbitos, los expertos aseguran que hay una carrera que la tecnología nunca podrá reemplazar.

La empatía y la conexión emocional son cualidades que las máquinas aún no pueden imitar. Foto: Archivo

La inteligencia artificial avanza a pasos agigantados y ya es capaz de realizar tareas que antes solo podían hacer los humanos. Desde redactar textos hasta crear arte o programar, las máquinas parecen ganar terreno en casi todos los ámbitos. Sin embargo, según distintos análisis realizados con herramientas de IA, existe una carrera que jamás podría ser reemplazada.

La empatía, la clave que diferencia al ser humano Los algoritmos pueden aprender patrones, pero aún no logran imitar con precisión la empatía, la intuición y la conexión emocional que caracterizan a los humanos. Por eso, la IA reconoce que las profesiones vinculadas a la salud mental y al acompañamiento humano son las menos reemplazables.

En este sentido, Psicología aparece como la más difícil de sustituir. La inteligencia artificial no puede actuar como un psicólogo ya que esta profesión no solo se basa en conocimientos teóricos, sino en la capacidad de comprenden emociones, generar confianza y ofrecer contención emocional.

Las carreras centradas en la creatividad y las emociones resisten el avance de la inteligencia artificial. Getty Images Todas estas características, las máquinas aún no la pueden reemplazar. Por otra parte, el contacto humano y el lenguaje corporal son escenciales para el tratamiento psicológico y no pueden automatizarse.