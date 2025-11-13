Cómo eliminar las juntas negras de los azulejos con un truco casero fácil y rápido

Las manchas en las juntas de los azulejos suele darle un aspecto desagradable al baño, cómo limpiarlas en simples pasos.

El truco de limpieza para azulejos que se volvió tendencia en redes por su eficacia y bajo costo. Foto: Freepik

Las juntas de los azulejos suelen ser las primeras en ensuciarse y adquirir ese tono oscuro tan difícil de limpiar. La humedad, el moho y la acumulación de jabón hacen que se vean negras y opacas, afectando el aspecto general del baño. Por suerte, existe un truco casero muy fácil que permite devolverles el blanco original sin usar productos caros ni químicos agresivos.

El truco casero de limpieza que arrasa por su eficacia Para esta limpieza vamos a acudir a los ingredientes infalibles y aliados que tenemos en casa: bicarbonato de sodio, vinagre blanco y un cepillo de dientes. Estos tres elementos juntos actúan de forma rápida para desinfectar y blanquear todas las juntas de la cerámica.

Paso a paso: Mezclá dos cucharadas de bicarbonato de sodio con un poco de agua hasta formar una pasta espesa.

Aplicala sobre las juntas con ayuda del cepillo.

Rociá vinagre blanco encima: vas a notar que hace espuma, lo que indica que está eliminando la suciedad.

Dejá actuar durante 10 a 15 minutos.

Frotá nuevamente con el cepillo y enjuagá con agua tibia. El resultado es inmediato: las juntas recuperan su color claro y el ambiente se ve mucho más limpio y luminoso.