Qué planta usan los expertos para crear jardines que transmiten paz y equilibrio
Esta planta es la favorita de los expertos en paisajismo por su aroma, color y capacidad para transformar cualquier espacio en un refugio de calma y bienestar.
Los especialistas en paisajismo coinciden en que ciertas especies no solo embellecen los espacios, sino que también ayudan a crear ambientes de bienestar y relajación. Una planta recomendada es la lavanda, que combina un aroma inconfundible con un color que aporta calma y equilibrio visual.
La lavanda, símbolo de armonía natural
Originaria del Mediterráneo, la lavanda se ha convertido en una de las plantas preferidas para diseñar jardines con fines terapéuticos o de meditación. Su perfume actúa como un relajante natural, mientras que sus flores lilas agregan un toque de serenidad que transforma cualquier espacio.
Además de su belleza, es muy fácil de cuidar, ideal para los que recién inician en la jardinería. Solo requiere buena exposición al sol, riego moderado y un suelo bien drenado. Por eso, es ideal tanto para jardines amplios como para balcones o terrazas.
Beneficios de esta planta que van más allá de lo estético
Según los expertos, incorporar lavanda en el hogar puede reducir el estrés y mejorar el descanso. Su aceite esencial también es usado en aromaterapia por sus propiedades calmantes y su capacidad para favorecer la concentración y el equilibrio emocional.
Quienes buscan crear un espacio de meditación, lectura o descanso encuentran en la lavanda una aliada perfecta. Además, su resistencia y bajo mantenimiento la vuelven una opción sustentable y duradera.