Jardín: las claves para una lavanda fuerte y aromática

La señal que muestra si tu lavanda alcanzará su mejor aroma o se quedará atrás. Qué pasa cuando recibe las condiciones correctas.

Para que crezca la lavanda, lo primero es que lleve sol a diario. Se recomienda ubicarla donde reciba al menos seis horas de luz directa. Esa luz favorece la floración y también aumenta la concentración natural de aceites en las hojas y espigas, lo que se traduce en una planta más aromática. Una lavanda con poca luz se estira buscando claridad, se vuelve más frágil y su floración se reduce.

Qué más necesita la lavanda La poda es otro factor importante para obtener una lavanda fuerte. Después de la floración, cuando las espigas comienzan a secarse, es momento de cortarlas. Esta acción estimula una nueva energía en la planta, que dirige recursos hacia nuevos brotes. Además, una poda ligera en primavera o al final del otoño ayuda a evitar que la base se vuelva rígida y leñosa. Una lavanda sin poda termina perdiendo estructura, se abre hacia los lados y su centro queda vacío, lo que afecta su presencia y su capacidad de producir flores abundantes.