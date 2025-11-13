Limpieza: el truco infalible para limpiar las bombillas y que vuelvan a funcionar

Usando bicarbonato de sodio y agua caliente se pueden destapar y desinfectar. Una limpieza que no falla nunca.

Los que están acostumbrados a usar bombillas con las infusiones o con el mate saben que con el paso del tiempo acumulan suciedad hasta que se tapa el filtro. Lo cierto es que se puede realizar una limpieza con trucos caseros efectivos con ingredientes de cocina.

Limpieza de bombillas Uno de los métodos más recomendados por su eficacia para desincrustar la suciedad interna- y además desinfecta-es el bicarbonato de sodio. Un producto que es un gran aliado en el mundo de la limpieza.

Para este trabajo se necesitará: una olla pequeña, agua suficiente para cubrir las bombillas, bicarbonato de sodio, un cepillo limpiador de bombillas o un alfiler En primer lugar se llena la olla con agua a fuego medio o fuerte.

bicarbonato de sodio Un gran aliado para las plantas. Foto: Fuente: Freepik Un gran aliado para la limpieza. Foto: Fuente: Freepik Cuando el agua rompa el hervor introducir las bombillas y añadir dos cucharadas de bicarbonato de sodio. Dejar que hierva al menos durante diez minutos. El agua tomará un color oscuro que serán los residuos que se desprenden.

El paso final es el enjuague de las bombillas con abundante agua fría. Se puede usar un cepillo de cerdas finas o un alfiler para limpiar bien el filtro y que el caño quede completamente despejado. Con este truco de limpieza las bombillas quedarán listas para volver a usar.