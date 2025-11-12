Limpieza: el truco casero infalible para devolverle el blanco a tu ropa

La limpieza de la ropa blanca puede ser más sencilla con agua oxigenada y bicarbonato de sodio, especialmente en las prendas percudidas.

A veces recuperar el blanco de la ropa parece una misión imposible. Sin embargo, existen trucos caseros de limpieza con fórmulas económicas e ingredientes que todos tienen en su casa. Los resultados serán sorprendentes, fáciles y rápidos en la lavadora.

Limpieza y blanqueamiento Este truco de limpieza se destaca por la acción del bicarbonato de sodio y el agua oxigenada (peróxido de hidrógeno), que juntos tienen la capacidad de descomponer las manchas amarillentas y los residuos que opacan el blanco.

Para preparar esta solución blanqueadora de limpieza, solo necesitas reunir los siguientes ingredientes en un recipiente: una cucharada de detergente lavavajillas, una cucharada de agua oxigenada y una cucharada de detergente líquido. Mezclar todo en un recipiente y colocar luego en la lavadora.

Así puedes limpiar la ropa blanca con productos caseros Foto: Pexels Limpieza. Así puedes limpiar la ropa blanca con productos caseros Foto: Pexels Una vez que la mezcla está sobre la ropa en la lavadora se realiza el ciclo de lavado habitual, preferiblemente con agua tibia, para poder potenciar la acción de estos ingredientes de limpieza. Las prendas volverán a su blanco original.

También este procedimiento de limpieza se puede realizar fuera de la lavadora usando la misma preparación y colocándola sobre alguna mancha específica. Se deja en reposo media hora, luego fregar y enjuagar con agua tibia.