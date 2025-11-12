Limpieza: el truco infalible para dejar la freidora de aire como nueva

La freidora de aire, el electrodoméstico de moda del momento, necesita una limpieza correcta. El vinagre es un gran aliado.

La airfryer o freidora de aire se ha transformado en una gran aliada de la cocina y la mayoría de las personas quieren tenerla. Sin embargo, muchas veces no se realiza la limpieza correcta del aparato y comienza a deteriorarse.

Limpieza: paso a paso Existen trucos caseros y ecológicos de limpieza que ayudarán a dejar el electrodoméstico como nuevo cuidando el material antiadherente. Se recomienda desenchufar y enfriar el aparato antes de comenzar a limpiar. Después se retiran los componentes y se lavan con detergente y agua caliente.

Entre los trucos caseros más efectivos está uno con bicarbonato de sodio, un limpiador por excelencia de la grasa adherida. Se prepara una mezcla del producto con agua hasta obtener una pasta espesa y se aplica en las áreas con grasa incrustada dentro de la cubeta y en las paredes internas. Dejar actuar quince minutos y frotar con una esponja suave. Enjuagar con un paño húmedo.

Las freidoras de aire siguen siendo un producto altamente demandado en eventos como el Hot Sale Foto: Shutterstock Es importante realizar una limpieza para que el aparato dure más tiempo. Foto: Shutterstock Otra alternativa infalible es el uso del vinagre blanco, ideal para neutralizar olores, desengrasar y desinfectar. Se mezcla en partes iguales agua caliente y vinagre para las piezas desmontables, sumergir la canasta y la bandeja media hora, fregar y enjuagar. En el interior del aparato elimina olores colocando una taza de agua con una cucharada de vinagre en un recipiente que resista el calor. Encender la freidora a baja temperatura. El vapor aflojará la grasa y permitirá neutralizar olores.

Para lograr una limpieza correcta, especialmente en los rincones más difíciles, se puede usar un cepillo de dientes viejo con cerdas suaves humedecido en las soluciones anteriores. Frotar con suavidad y pasar un paño húmedo para retirar los restos.