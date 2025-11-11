Limpieza: los trucos caseros para que los perros no orinen dentro de la casa

Los que están en el mundo de la limpieza conocen productos como bicarbonato de sodio y otros para que las mascotas no marquen su territorio.

Si un perro o un gato repite el mismo lugar para orinar, porque no quedó limpio completamente. Foto: Archivo

Al convivir con mascotas, uno de los mayores desafíos es evitar que orinen o hagan sus necesidades dentro del hogar. Existen trucos recomendados por los que saben de limpieza para neutralizar los malos olores y repeler esta actitud de perros y gatos.

Limpieza y repelentes En primer lugar, no solo hay que realizar la limpieza de la mancha sino eliminar la huella olfativa. Si el perro puede detectar su olor anterior volverá a orinar en ese lugar. Para eso se usa vinagre blanco y agua porque este ingrediente es un potente neutralizador. Se rocía en la zona limpia, se deja actuar media hora y el olor ácido desalentará su regreso.

También el bicarbonato de sodio es un producto excelente para absorber los olores. Luego de limpiar la orina con vinagre, espolvorear bicarbonato sobre la zona y dejar actuar durante varias horas o toda la noche. Luego, aspirar.

En tanto, el limón por su acidez y aroma cítrico, también funciona como repelente. Mezclar zumo de limón con un poco de agua y bicarbonato para crear una solución limpiadora y repelente.