Limpieza: los trucos caseros para que los perros no orinen dentro de la casa
Los que están en el mundo de la limpieza conocen productos como bicarbonato de sodio y otros para que las mascotas no marquen su territorio.
Al convivir con mascotas, uno de los mayores desafíos es evitar que orinen o hagan sus necesidades dentro del hogar. Existen trucos recomendados por los que saben de limpieza para neutralizar los malos olores y repeler esta actitud de perros y gatos.
Limpieza y repelentes
En primer lugar, no solo hay que realizar la limpieza de la mancha sino eliminar la huella olfativa. Si el perro puede detectar su olor anterior volverá a orinar en ese lugar. Para eso se usa vinagre blanco y agua porque este ingrediente es un potente neutralizador. Se rocía en la zona limpia, se deja actuar media hora y el olor ácido desalentará su regreso.
Te Podría Interesar
También el bicarbonato de sodio es un producto excelente para absorber los olores. Luego de limpiar la orina con vinagre, espolvorear bicarbonato sobre la zona y dejar actuar durante varias horas o toda la noche. Luego, aspirar.
En tanto, el limón por su acidez y aroma cítrico, también funciona como repelente. Mezclar zumo de limón con un poco de agua y bicarbonato para crear una solución limpiadora y repelente.
Además, se pueden rociar soluciones que resulten molestas para el olfato de los perros que actúan como barreras: pimienta de Cayena, cítricos, y alcohol antiséptico, entre otros.