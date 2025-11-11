Bicarbonato de sodio: los usos del héroe de la limpieza que nadie conoce

El bicarbonato de sodio es muy usado en el mundo de la limpieza por sus propiedades que ayudan con esta tarea.

El bicarbonato de sodio es mucho más que un antiácido. Siempre debe estar en la despensa porque tiene muchos usos además del medicinal, también para repostería, limpieza y ayuda a las plantas en el jardín. Con este producto económico la casa estará impecable.

Limpieza: usos del bicarbonato El bicarbonato de sodio es un aliado natural económico y ecológico. Se puede colocar un vaso dentro de la nevera y absorbe al instante los malos olores neutralizando así el ambiente.

bicarbonato de sodio Un producto ideal para la limpieza. Para la limpieza de las ollas quemadas se agrega el producto con agua caliente y esto permitirá eliminar manchas difíciles y residuos quemados sin mayores esfuerzos. También se usa el bicarbonato de sodio para potenciar el lavado y quitar manchas de la ropa.

Por otra parte, el bicarbonato de sodio es un potente limpiador combinado con vinagre. Al crear una pasta es ideal para limpiar el inodoro, quitar el sarro y dejar el baño impecable sin gastar dinero.

Otra alternativa de uso del bicarbonato de sodio es para desinfectar alimentos. Se disuelve una cucharada del producto con agua y se dejan en remojo frutas y verduras por unos minutos.