Jardinería: las plantas y flores que levantan el estado de ánimo

El Feng Shui señala que hay plantas qu elevan la buena energía y también las recomiendan los expertos en jardinería.

Agus Ruiz

Geranio trae paz al hogar. Foto: Pixabay

Las plantas y las flores no solo aportan belleza a los ambientes sino que tienen una gran capacidad para elevar la vibración en el hogar y mejorar el ánimo de las personas. Los expertos en jardinería recomiendan tener algunas especies.

Jardinería: flores que relajan

El Feng Shui señala que hay especies que son capaces de activar la energía positiva aportando alegría y bienestar emocional a los que viven en el hogar. Los que estén buscando un refugio de paz y felicidad deberían integrar estas plantas en la decoración de su casa.

Unas de las favoritas son las orquídeas que tienen elegancia y energía espiritual. Fomentan la creatividad y favorecen relaciones armoniosas. Los geranios por su parte realizan una limpieza de la energía y aportan vitalidad. Son ideales para ubicar en terrazas y balcones.

JARDÍN, PLANTAS, ORQUÍDEAS
Jardinería. Plantas que armonizan.

Otra de las opciones recomendadas son los hibiscos. Una planta que tiene la energía del amor, la belleza y la sensualidad. Son perfectas para activar el romance y la pasión en la pareja. La caléndula también aporta energía y protección en el ambiente.

Por otra parte, el jazmín con su flor es una planta ideal para la paz en el hogar y el buen descanso y las begonias aportan equilibrio y bienestar emocional. Cualquiera de estas especies ayudará a mantener los ambientes libres de malas energías.

La presencia de estas flores aportarán algunos beneficios psicológicos:

  • Reducción del estrés: Crean una atmósfera de tranquilidad.
  • Más optimismo y buen humor: Sus colores y aromas elevan el espíritu.
  • Sensación de paz y frescura: Conectan el interior con la vitalidad de la naturaleza.
  • Aumento de la energía vital del hogar: Infunden un chi positivo y revitalizante.
