Biodescodificación: el significado emocional que se esconde detrás del herpes
La biodescodificación busca descifrar el significado de las emociones no resueltas para curar las enfermedades.
El herpes es una infección viral que suele manifestarse en los labios o en la zona genital. Para la biodescodificación esta afección es un tema de estudio porque busca comprender el origen emocional y el significado que subyace al herpes.
Los principios de la biodescodificación señalan que generalmente los síntomas físicos son una respuesta del cuerpo a un shock emocional que no fue expresado o gestionado de manera consciente y que generó una afectación.
En este caso la biodescodificación asocia el caso del herpes como ligado a la separación y el contacto forzado o no deseado. Si aparece en los labios, zona del beso y contacto, puede que haya problemas relacionados con "quiero contactar, pero no me atrevo" o "separación sin contacto" cuando se produce la separación de un ser querido.
En cambio, cuando se trata de un herpes genital, zona de la sexualidad e intimidad, el problema emocional se centra en el contacto sexual: "contacto sexual vivido como sucio o forzado" o también la "separación del amante/pareja sexual".
De esta manera, la biodescodificación invita a las personas a tomar conciencia de qué evento emocional precedió la aparición del síntoma. Al identificar y procesar el conflicto de separación no resuelta, se busca reducir la carga emocional que el cuerpo está intentando "mostrar" a través de la lesión. Sin embargo, no se trata de una ciencia por eso se recomienda siempre consultar a un médico.