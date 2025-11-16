Biodescodificación: el significado emocional que esconde la endometriosis

El cuerpo se expresa a través de las emociones no resuelta, según la biodescodificación. Hay que encontrar el significado de los problemas para sanar.

La endometriosis es una afección ginecológica que generalmente es dolorosa y afecta a millones de mujeres en el mundo. Hay corrientes como la biodescodificación que propone otra lectura y sugiere que este problema puede ser una manifestación física de emociones no resueltas.

Biodescodificación Para la biodescodificación, este problema está ligado a la maternidad y a la territorialidad. Para esta disciplina el cuerpo busca una solución biológica a algún shock emocional o a algún conflicto mental. En este caso el tejido uterino simboliza en “nido” para un nuevo ser.

Qué es la biodescodificación y para qué sirve Foto: Noticias Argentinas La biodescodificación busca sanar a través de las emociones. Foto: Noticias Argentinas El significado que atribuye esta corriente es una conexión con los órganos relacionados con el territorio, específicamente la vesícula, órgano asociado a marcar y defender el propio espacio o lugar de trabajo. También el conflicto se centra en torno al hogar y la seguridad: “no tengo casa para recibir a mi hijo”.

La biodescodificación en este caso señala que la expresión del inconsciente sería: "Deseo estar embarazada pero no puedo acogerlo en el buen lugar, por ello lo alojo en otro sitio".

Otra lectura que hace la biodescodificación de este tema es describir a la mujer con endometriosis como alguien “que lo dirige todo” capaz de crear y concebir en otras áreas de su vida. También se habla de un bloqueo emocional como un miedo consciente al deseo de ser madre.