Biodescodificación: el significado emocional que esconde la endometriosis
El cuerpo se expresa a través de las emociones no resuelta, según la biodescodificación. Hay que encontrar el significado de los problemas para sanar.
La endometriosis es una afección ginecológica que generalmente es dolorosa y afecta a millones de mujeres en el mundo. Hay corrientes como la biodescodificación que propone otra lectura y sugiere que este problema puede ser una manifestación física de emociones no resueltas.
Biodescodificación
Para la biodescodificación, este problema está ligado a la maternidad y a la territorialidad. Para esta disciplina el cuerpo busca una solución biológica a algún shock emocional o a algún conflicto mental. En este caso el tejido uterino simboliza en “nido” para un nuevo ser.
El significado que atribuye esta corriente es una conexión con los órganos relacionados con el territorio, específicamente la vesícula, órgano asociado a marcar y defender el propio espacio o lugar de trabajo. También el conflicto se centra en torno al hogar y la seguridad: “no tengo casa para recibir a mi hijo”.
La biodescodificación en este caso señala que la expresión del inconsciente sería: "Deseo estar embarazada pero no puedo acogerlo en el buen lugar, por ello lo alojo en otro sitio".
Otra lectura que hace la biodescodificación de este tema es describir a la mujer con endometriosis como alguien “que lo dirige todo” capaz de crear y concebir en otras áreas de su vida. También se habla de un bloqueo emocional como un miedo consciente al deseo de ser madre.
También puede tratarse de un indicio de un deseo abrumador de ser madre, tan grande que se materializa doblemente.
La biodescodificación invita a liberarse de todas estas emociones que bloquean para poder resolver el problema. De todas maneras no es una ciencia por eso siempre se recomienda acudir al médico.