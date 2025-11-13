Qué son los sueños recurrentes y cuál es su significado

Los sueños son manifestaciones del subconsciente y tienen un significado especial para cada soñador.

Los sueños son manifestaciones del subconsciente que trae un mensaje. Lo cierto es que tener un sueño una y otra vez es un fenómeno que se conoce como sueño recurrente y hay que tratar de entender su significado.

Sueños recurrentes Encontrarse desnudo en un lugar público, ser perseguido, estar en un desastre natural, perder los dientes u olvidarse de ir a clases son algunos de los escenarios típicos que aparecen en este tipo de sueños.

https://www.bbc.com/mundo/articles/c2kp1823zk0o Hay que entender qué son los sueños recurrentes. Getty Images La ciencia señala que este tipo de sueños pueden ser un reflejo de conflictos no resueltos en el soñador. A veces aparecen en momentos de estrés. Aunque el contenido exacto es único para cada persona, hay temas comunes entre individuos o culturas en distintos periodos.

Estos sueños tienen un contenido negativo que involucra emociones como miedo, tristeza, ira y culpa. En más de la mitad de estos sueños el soñador aparece en peligro. Sin embargo, a veces pueden ser positivos como cuando se descubren nuevas habitaciones, los sueños eróticos o donde el soñador vuela.

Estudios señalan que los sueños regulan las emociones y permiten a las personas adaptarse a momentos estresantes. En el caso de los recurrentes este contenido repetitivo puede ser un intento fallido de integrar las experiencias difíciles. También se asocian con menores niveles de bienestar psicológico y con la presencia de ansiedad y depresión.