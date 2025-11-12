Sueños: los hábitos que hay que considerar para tener un mejor descanso

Para dormir mejor se pueden incorporar algunos hábitos para tener un sueño relajado. Cada hábito tiene un significado.

El descanso es uno de los momentos más esperados del día, sin embargo en ocasiones el estrés y las tensiones juegan una mala pasada interrumpiendo el sueño. Lo cierto es que existen algunos hábitos que se pueden implementar para dormir mejor.

Sueño y hábitos Los expertos en sueño recomiendan evitar el alcohol y la cafeína antes de ir a dormir. Las dos bebidas pueden afectar la calidad del sueño.

Es posible tener un sueño reparador. También se recomienda despertarse todos los días a la misma hora. Para eso es importante no trasnochar y tener un horario aproximado para irse a dormir. Otro tip es limitar el uso de la tecnología en el dormitorio, no es recomendable usarlos en la cama.

Los que tienen problemas para dormir deben olvidarse de las siestas porque eso hace que cueste conciliar el sueño durante la noche. El ejercicio físico puede ser un buen aliado para ayudar a dormir mejor. El ultimo horario de gimnasia debería ser a las 5 de la tarde para evitar quedar demasiado activos para la noche.