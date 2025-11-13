Biodescodificación: el alerta emocional que se esconde detrás del hipo

La biodescodificación apunta a sanar a través del significado que tiene cada emoción no resuelta. Una terapia alternativa para el cuerpo.

El hipo es muy molesto. Se trata de la contracción involuntaria y ruidosa del diafragma y a veces puede tratarse de algo más que una simple molestia física. La biodescodificación señala que este fenómeno podría ser una señal de alerta.

Biodescodificación Para la corriente de la biodescodificación, el hipo podría ser una señal que manda el cuerpo ante una profunda necesidad emocional: la urgencia de poner un freno al ritmo de vida acelerado y de detener el tiempo.

biodescodificacion La biodescodificación busca sanar a través de las emociones. Para la biodescodificación el hipo se relaciona con un conflicto emocional de fondo. Es un mensaje oculto que el cuerpo intenta expresar: "Tengo derecho a vivir a condición de que el tiempo se ralentice" o la sensación de que "Todo va muy deprisa".

La experta en metafísica Lisa Bourbeau también busca un significado a esto y señala que el bloqueoe emocional que el hipo se manifiesta en la persona que tiene una profunda dificultad para detener algo. No se trata solo de parar de reír o comer, sino principalmente de dejar de "hacer" algo.

De alguna manera ese bloqueo mental sugiere que la persona no se cree capaz de detener esa actividad que la está agobiando. La primera recomendación es respirar profundo o beber agua despacio.