Biodescodificación: el significado emocional y el mensaje que esconden los quistes y bultos en las mamas

La biodescodificación busca entender el origen y el significado emocional de las enfermedades para poder sanar.

Las corrientes como la biodescodificación señalan que las afecciones físicas están ligadas a conflictos emocionales profundos, sobre todo a aquellos que se relacionan con el concepto de maternidad y cuidado excesivo. Hay problemas mamarios que son una gran preocupación en la salud.

Biodescodificación y mamas La biodescodificación busca un significado a estas afectaciones que va más allá de lo físico. Los expertos en este campo como Louise L. Hay señalan que las mamas son un símbolo del principio de la maternidad y la nutrición, que se extiende no solo a los hijos sino también al cónyuge, la familia o al mundo en general.

Esta autora indica que en la raíz de los problemas mamarios está el desequilibrio en el rol de “amamantar” o cuidar a otras personas. "Cuidados maternales exagerados. Sobreprotección. Actitud autoritaria,", describe Louise L. Hay como la causa probable para quistes, bultos e inflamación, según esta mirada desde la biodescodificación.

Esta corriente señala que estos problemas llegan cuando la persona se excede en su rol de nutrir adoptando una actitud de control que impide al resto crecer y ser autónomo. El sobreprotector de manera inconsciente puede cortar “las agallas” a quienes ama y no los deja vivir sus propias experiencias.

Los factores genéticos pueden aumentar las posibilidades de padecer cáncer de mama. Foto: Shutterstock. Biodescodificación: hay que cuidar la salud mamaria. Foto: Shutterstock. Por otro lado, la especialista Lise Bourbeau profundiza en la capa emocional, indicando que un problema mamario se relaciona con un profundo sentimiento de inseguridad sobre si se está nutriendo y protegiendo "bien" a los seres queridos. La persona afectada se esfuerza por ser buen padre o madre y termina descuidando sus propias necesidades.