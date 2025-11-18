Limpieza: el gel mágico casero de las tintorerías que es un arma secreta para las manchas difíciles

Es posible preparar una mezcla sencilla y económica con bicarbonato de sodio y otros productos ideal para la limpieza de las prendas.

Los que se dedican a la limpieza de las prendas en ocasiones gastan mucho dinero en productos para sacar las manchas. Sin embargo, se puede realizar un gel “mágico” similar al de las tintorerías en simples pasos y con productos caseros.

Limpieza: paso a paso Esta es una solución profesional que se usa en las tintorerías, pero que se puede preparar en casa para desintegrar las manchas más persistentes de las prendas. Se trata de una receta económica, duradera y con una gran eficacia que radica en el poder desengrasante del alcohol y en la acción desodorizante y blanqueadora del bicarbonato de sodio.

En un recipiente se coloca un poco de jabón en barra con una porción de alcohol. Añadir una cantidad generosa de bicarbonato de sodio. Luego agregar agua bien caliente y mezclar hasta que se integren bien todos los ingredientes. Dejar reposar hasta que el agua se enfríe y la mezcla tendrá una consistencia gelatinosa.

El toque final de esta receta es transferir la mezcla a un recipiente y añadir un chorrito de alcohol al 70% para que se conserve y potenciar su acción de limpieza.

Con esta “arma secreta” se podrá realizar la limpieza de los bordes de las zapatillas, también de los puños y cuellos de camisas, y es ideal para terminar con las manchas de tinta de las prendas.