Limpieza: el trucazo casero para quitar las etiquetas y darle una segunda vida a los envases

Es posible realizar una limpieza para retirar el adhesivo con productos como jabón y bicarbonato de sodio, entre otros.

Reutilizar envases de vidrio es una práctica que con el paso del tiempo cada vez se arraiga más en aquellos que toman conciencia sobre el medio ambiente. A veces cuesta quitar las etiquetas, pero con un truco de limpieza sencillo se puede lograr.

Limpieza: cómo lograrlo Existe un método de limpieza para dejar el envase impecable, sin rastros del pegamento de la etiqueta y listo para volver a usar. En primer lugar se recomienda llenar un recipiente con agua caliente y añadir unas gotas de jabón lavavajillas. Luego sumergir el frasco de vidrio al menos durante cuatro horas para que quede en remojo.

Limpieza. Un truco para quitar las etiquetas. Una vez transcurrido el tiempo recomendado retirar las etiquetas fácilmente con las manos o con una esponja suave para evitar marcar el vidrio. Si los restos de adhesivo persisten se puede recurrir a una mezcla con bicarbonato de sodio, jabón líquido y vinagre blanco. Con esa pasta se desintegra el pegamento.

Por otra parte, se puede usar una solución que está en el mercado conocida como removedor de adhesivos, el famoso “quita goma”. Es un producto a base de cítricos que es eficaz y sirve en materiales como vidrio, plástico, metal, madera y textiles.