Netflix viaja a los 90 con esta película basada en una novela y aspira a ganar el Oscar

Una película pequeña e íntima que estrenará pronto y el guión estuvo en manos del nominado cineasta Clint Bentley.

Las películas inspiradas en hechos reales están conquistando todas las plataformas. Netflix, por ejemplo, tiene varias producciones como La sociedad de la nieve o Monstruo: La historia de Ed Gein, que fueron un rotundo éxito. Ahora, la plataforma de streaming estrenará un film sobre una novela real de EEUU y promete conquistar el corazón del público.

Se trata de Sueños de trenes, una película protagonizada por Joel Edgerton y Felicity Jones, dirigida por Clint Bentley, quien estuvo nominado al Oscar el año pasado. En esta ocasión, el director y guionista adaptó a la pantalla la vida de Robert Grainger, un leñador y trabajador del ferrocarril durante el siglo XX.

La película alrededor de 1 hora y 40 minutos. Archivo. El personaje de Robert es sencillo y vive como cientos de trabajadores de la época. La película trata sobre el amor, la familia y la pérdida, todo en un contexto de transformación y adaptación del mundo al proceso de producción industrial y las consecuencias que ese modelo trae aparejadas.

¿Quién es el personaje principal de esta película? Robert es un personaje que escapa de las guerras e intenta mantener a su familia y a su casa de campo lejos de los disturbios aceptando diferentes trabajos, primero como constructor de vías para el ferrocarril y luego talando árboles. Ambas tareas lo mantienen lejos de casa por mucho tiempo.