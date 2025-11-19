Para tristeza de sus fanáticos, varios de los protagonistas de El Chavo del 8, la tira creada por Roberto Gómez Bolaños, ya fallecieron.

El Chavo del 8 es un programa que marcó a varias generaciones con sus divertidas escenas. Si bien muchos de sus actores ya no están con nosotros, los icónicos personajes siguen vivos en la memoria de los fanáticos. ¿Quiénes ya partieron de este plano? Aquí te lo contamos.

Actores de El Chavo del 8 que ya murieron Roberto Gómez Bolaños, conocido como Chespirito, interpretó al Chavo. Murió el 28 de noviembre de 2014. Su fallecimiento fue un momento triste para todos los seguidores del programa. Aun así, su legado sigue presente en la televisión y en la cultura popular.

Ramón Valdés, quien hacía de Don Ramón, falleció el 9 de agosto de 1988. Murió a causa de cáncer de estómago. Era uno de los personajes más queridos por su sentido del humor y su forma de enfrentar las dificultades de la vida en la vecindad.

Don Ramón, La bruja el 71 El Chavo del 8, Don Ramón, La bruja el 71 Foto: Pinterest Don Ramón y La bruja el 71 de El Chavo del 8. Angelines Fernández, recordada como Doña Clotilde o la Bruja del 71, murió el 25 de marzo de 1994 por problemas cardíacos. Su personaje siempre fue divertido y un poco misterioso. Muchos fans recuerdan sus bromas y su relación con Don Ramón.

Horacio Gómez Bolaños, que interpretaba a Godínez, falleció el 21 de noviembre de 1999 por un paro cardíaco. Rubén Aguirre, el Profesor Jirafales, murió el 17 de junio de 2016. Ambos actores dejaron una marca importante en la serie y son recordados con cariño.