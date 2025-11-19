Actores de El Chavo del 8 que ya murieron
Para tristeza de sus fanáticos, varios de los protagonistas de El Chavo del 8, la tira creada por Roberto Gómez Bolaños, ya fallecieron.
El Chavo del 8 es un programa que marcó a varias generaciones con sus divertidas escenas. Si bien muchos de sus actores ya no están con nosotros, los icónicos personajes siguen vivos en la memoria de los fanáticos. ¿Quiénes ya partieron de este plano? Aquí te lo contamos.
Roberto Gómez Bolaños, conocido como Chespirito, interpretó al Chavo. Murió el 28 de noviembre de 2014. Su fallecimiento fue un momento triste para todos los seguidores del programa. Aun así, su legado sigue presente en la televisión y en la cultura popular.
Ramón Valdés, quien hacía de Don Ramón, falleció el 9 de agosto de 1988. Murió a causa de cáncer de estómago. Era uno de los personajes más queridos por su sentido del humor y su forma de enfrentar las dificultades de la vida en la vecindad.
Angelines Fernández, recordada como Doña Clotilde o la Bruja del 71, murió el 25 de marzo de 1994 por problemas cardíacos. Su personaje siempre fue divertido y un poco misterioso. Muchos fans recuerdan sus bromas y su relación con Don Ramón.
Horacio Gómez Bolaños, que interpretaba a Godínez, falleció el 21 de noviembre de 1999 por un paro cardíaco. Rubén Aguirre, el Profesor Jirafales, murió el 17 de junio de 2016. Ambos actores dejaron una marca importante en la serie y son recordados con cariño.
Raúl “Chato” Padilla, quien hacía de Jaimito, el cartero, murió el 3 de febrero de 1994 de un infarto. Su personaje era tranquilo y divertido. Maricarmen Vela, actriz que apareció en algunos episodios como Gloria, la tía de Paty, falleció recientemente. Aunque no era uno de los personajes principales, su presencia contribuyó a la magia del ciclo.
Aunque estos actores ya no están, sus personajes siguen haciendo reír a nuevas generaciones que descubren la vecindad de El Chavo del 8.