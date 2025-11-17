Roberto Gómez Bolaños creó El Chavo del 8 y se ganó el corazón de miles y miles de personas en todo el mundo.

El Chavo del 8 fue creado por Roberto Gómez Bolaños en 1971. El primer episodio se emitió el 20 de junio de ese mismo año por el Canal 8 de México. Al inicio, el personaje apareció como un segmento dentro del programa Chespirito, pero su éxito fue tan grande que pronto se convirtió en una tira independiente.

El ciclo se convirtió en uno de los más populares y queridos de la televisión latinoamericana. Conquistó el corazón de miles y miles de personas en todo el mundo y trascendió varias generaciones. Sus capítulos tienen algo muy especial que sacan sonrisas. Aquí te contamos acerca de tres que valen la pena volver a ver.

Tres capítulos de El Chavo del 8 que valen la pena volver a ver Uno de los más queridos es el del barril lleno de agua, cuando todos creen que el Chavo se ahogó. Es un capítulo que mezcla humor con ternura. Todos los personajes muestran su lado más humano, aunque sea entre gritos, malentendidos y golpes sin querer. Es imposible no emocionarse un poco.

Otro clásico es el de la venta de refrescos de Don Ramón. El Chavo quiere ayudar, pero todo se complica. Hay enredos simples pero geniales, como los cambios de precios, las confusiones con los vasos y la eterna persecución del señor Barriga. Es un ejemplo perfecto de cómo el programa hacía reír con situaciones cotidianas.