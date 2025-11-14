Maricarmen Vela es recordada por ser una de las cuatro actrices que interpretaron a Gloria en El Chavo del 8, la exitosa producción de Chespirito.

Unos pocos días atrás, su nombre recobró importancia al darse a conocer su muerte. A través de un comunicado, la Asociación Nacional de Actores (ANDA) lamentó la partida de la artista que era miembro honoraria del sindicato.

"La Asociación Nacional de Actores y Actrices lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra compañera María del Carmen Vela, miembro honoraria de nuestro Sindicato. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos/as y compañeros/as. Descanse en paz”.

Su partida fue el 5 de noviembre en su casa de Ciudad de México a los 87 años de edad, por causas naturales, cuatro días antes de su cumpleaños número 88. Su cuerpo fue cremado al día siguiente.

Quién era Maricarmen Vela, la actriz de El Chavo del 8 que falleció a los 87 años DSC09750 Maricarmen Vela fue parte de El Chavo del 8. Fue una actriz hispanomexicana que desarrolló toda su carrera en México, donde participó en películas, telenovelas y series de televisión. En la pantalla grande, sobresalió por proyectos como Te vi en TV (1958), Kermesse (1959), El joven del carrito (1959), El gran pillo (1960), Las cosas prohibidas (1961) y Entrega inmediata (1963).