Netflix: el drama basado en hechos reales que te pondrá la piel de gallina

Netflix conquista a sus suscriptores con los excelentes títulos que tiene en su catálogo. Aquí te hablamos sobre "La viuda negra".

Netflix cautiva a sus suscriptores con el contenido de su extenso catálogo. A veces, les hace difícil la tarea de elegir un solo título. Es por eso que aquí te recomendamos una película si eres amante de los largometrajes basados en historias reales y en los dramas.

La viuda negra (título original en inglés A Widow’s Game) es un thriller de crimen y drama dirigido por Carlos Sedes, producido por Bambú Producciones y escrito por un equipo que incluye a Ramón Campos, Gema R. Neira, Jon de la Cuesta y otros.

DSC09750 NETFLIX. La viuda negra Protagonizado por Ivana Baquero, Tristán Ulloa y Carmen Machi, está basado en el llamado “crimen de Patraix”, ocurrido el 16 de agosto de 2017 en Valencia, España. La víctima fue Antonio Navarro Cerdán, quien fue apuñalado siete veces en el garaje de su casa. No se trató de un robo: la investigación concluyó que el crimen fue meticulosamente planeado.

En la historia real, la autora intelectual del asesinato fue su esposa, María Jesús Moreno (“Maje”), enfermera en un hospital valenciano. Maje conspiró con su amante y compañero de trabajo, Salvador Rodrigo, para matar a Antonio. Según la investigación, ella le proporcionó llaves, información sobre los horarios y el coche, y escribió mensajes que motivaron el crimen para liberarse de su matrimonio sin divorcio.

En el juicio, tanto Maje como Salvador fueron condenados: ella recibió 22 años de prisión y él 17. Durante su reclusión, Maje tuvo una relación con otro preso y llegó a dar a luz dentro de la cárcel.