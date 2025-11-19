Jardinería: los trucos caseros para salvar al árbol de jade y que no se seque

Los expertos en jardinería señalan que hay que estar atentos a los cuidados básicos de la planta para que no se seque.

El árbol de jade es una planta de interior popular por su belleza y por sus hojas carnosas. Para el Feng Shui, es un poderoso símbolo de prosperidad y buena suerte. Pero, sin los cuidados necesarios esta suculenta puede secarse.

Jardinería: cuidados Lo cierto es que los expertos en jardinería señalan que la mayoría de los problemas de secado y pudrición de la planta vienen de errores de mantenimiento.

En ocasiones la clave está en hacer menos y no más. Los fallos principales que llevan a la enfermedad de esta planta son el riego excesivo siendo esta la principal causa de muerte del jade. Al regar de más se sofocan las raíces. Solo hay que regar cuando la capa superior del sustrato esté completamente seca.

Otro problema son las macetas sin drenaje porque el agua se estanca en el fondo de la maceta y termina todo siendo un desastre. La falta de agujeros impide que la planta absorba los nutrientes y el agua de manera correcta causando síntomas de secado.

arbol jade Jardinería. Consejos para un cuidado correcto del árbol de jade. Por otra parte, la exposición directa e intensa al sol puede quemar las hojas dejando manchas marrones y blanquecinas. Además, la planta no tolera los ambientes extremos. Los ambientes húmedos o el frío pueden favorecer la aparición de hongos y enfermedades fúngicas.