Limpieza: el truco infalible que hará desaparecer la suciedad de las juntas de las baldosas

La limpieza de las juntas puede ser muy sencilla usando agua oxigenada combinada con otros productos que son económicos.

La limpieza del piso es una tarea sencilla, pero si a eso se añaden las juntas de baldosas las cosas se pueden complicar. Sin embargo, existe un truco casero infalible para dejarlas impecables quitando la suciedad acumulada.

Limpieza: paso a paso Uno de los trucos es combinar agua oxigenada, detergente lavavajillas líquido y agua tibia en partes iguales. Se trata de una fórmula de limpieza profunda y segura que actúa rápidamente sobre la suciedad incrustada.

Limpieza Cómo limpiar las juntas de los azulejos Foto: Shutterstock Limpieza. Una mezcla infalible. Foto: Shutterstock Para aplicar esta fórmula se rocía generosamente sobre la junta de los cerámicos y se deja actuar al menos durante diez minutos. El peróxido de hidrógeno (agua oxigenada) empezará a descomponer las manchas y el detergente irá aflojando la grasa.

Luego con un cepillo de cerdas duras o un cepillo de dientes viejo se puede frotar con fuerza las juntas. De a poco la suciedad se irá desprendiendo con facilidad. Para enjuagar pasar un trapo húmedo y limpio para quitar los restos y los residuos.

Otra opción es mezclar el dúo dinámico desinfectante: bicarbonato de sodio y vinagre blanco. En este caso la mezcla es ideal también para combatir el moho. Una vez que se preparó la pasta se aplica sobre las juntas y se repite el procedimiento anterior con un cepillo de cerdas duras.