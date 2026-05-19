Por qué recomiendan poner canela dentro de los zapatos

Los zapatos suelen acumular humedad y malos olores después de muchas horas de uso. Por eso, en los últimos meses se hizo popular un truco casero que propone colocar canela dentro del calzado para mantenerlo más fresco y con mejor aroma.

La canela es una especia conocida por su aroma intenso y agradable. Muchas personas comenzaron a usarla en zapatillas, botas y zapatos cerrados porque ayuda a neutralizar olores y aporta sensación de frescura.

Además del perfume natural, algunos especialistas en limpieza doméstica señalan que la canela puede colaborar en la reducción de la humedad acumulada dentro del calzado. Ese exceso de humedad suele ser una de las principales causas del mal olor.

Otro motivo por el que este método ganó popularidad es porque se trata de una alternativa económica y sencilla. Muchas personas prefieren este tipo de soluciones naturales antes de usar aerosoles o desodorantes industriales para zapatos.

La forma más común de aplicar este truco es colocar una pequeña cantidad de canela en polvo dentro de cada zapato antes de dormir. También se pueden usar ramas de canela o pequeñas bolsitas de tela para evitar manchas en el interior del calzado.

Quienes utilizan este método recomiendan dejar actuar la canela durante toda la noche. A la mañana siguiente, aconsejan retirar el exceso antes de volver a usar los zapatos. Así se evita que el polvo manche medias o plantillas.

¿Zapatos que lastiman? Este hack con medias y frío los ensancha sin dañarlos. Foto: Archivo Por qué recomiendan canela en los zapatos. Archivo

La canela también se usa en otros espacios de la casa por sus propiedades aromáticas. Muchas personas la colocan en roperos, ventanas o rejillas para ayudar a disimular olores y generar una sensación más agradable en los ambientes.

Aunque este truco puede ayudar a mejorar el olor del calzado, no reemplaza la limpieza habitual. Los especialistas recomiendan ventilar los zapatos, cambiar las plantillas cuando sea necesario y mantener una buena higiene para evitar la acumulación de humedad y bacterias.