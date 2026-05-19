Cómo reutilizar frascos de vidrio en la cocina y el baño

Muchas personas guardan frascos de vidrio de café, mermelada o conservas sin saber muy bien qué hacer con ellos. Sin embargo, esos envases de vidrio pueden tener una segunda vida útil dentro del hogar . Con un poco de limpieza y creatividad, se transforman en objetos prácticos para organizar distintos espacios de la casa.

Una de las formas más comunes de reutilizarlos es usarlos para almacenar alimentos secos. Arroz, azúcar, legumbres, avena o especias pueden conservarse mejor en recipientes de vidrio bien cerrados. Además, permiten ver fácilmente el contenido y ayudan a mantener la cocina más ordenada.

Los frascos también sirven para guardar productos pequeños del baño. Muchas personas los utilizan para organizar algodones, hisopos, sales de baño o jabones. De esta manera, se aprovecha espacio y se evita acumular envases plásticos innecesarios.

Otra opción útil es convertirlos en recipientes para sobras de comida. El vidrio conserva mejor algunos alimentos y no absorbe olores con facilidad. Además, muchos frascos tienen tapas herméticas que ayudan a mantener la frescura de las preparaciones por más tiempo.

En la cocina, también pueden utilizarse como vasos para licuados, jugos o postres caseros. Algunos restaurantes y cafeterías incluso adoptaron esta idea como una forma simple y sustentable de presentar bebidas y comidas.

Los especialistas en reciclaje recomiendan retirar bien las etiquetas y lavar los frascos con agua caliente antes de reutilizarlos. Esto ayuda a eliminar restos de pegamento y evita olores persistentes. También aconsejan revisar que las tapas estén en buen estado para garantizar una conservación segura.

Reutilizar frascos de vidrio ayuda a reducir residuos

Además de ser prácticos, reutilizar envases de vidrio ayuda a reducir residuos y fomenta hábitos más sustentables en el hogar. El vidrio es un material resistente y reciclable que puede utilizarse muchas veces antes de desecharse.

Con ideas simples y accesibles, los frascos vacíos dejan de ser basura para convertirse en objetos útiles del día a día. Reutilizarlos no solo permite ahorrar dinero, sino que también ayuda a mantener mejor organizados distintos ambientes de la casa.