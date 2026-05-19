Adiós a los ejercicios clásicos: las rutinas más efectivas para tener un abdomen firme después de los 50

Un abdomen firme a los 50 parece un desafío, sobre todo para las mujeres. La menopausia y la perimenopausia provocan que el abdomen gane volumen, se inflame con frecuencia o acumule grasa de forma distinta. Para contrarrestar estos efectos, se recomienda priorizar el entrenamiento de fuerza para mantener el músculo.

El error que muchas mujeres cometen es entrenar el abdomen como a los 30. Durante los 50 ya no se recomienda hacer más abdominales, sino de trabajar mejor el core y concentrarse en la conexión mente-músculo.

Para ello, hay 3 ejercicios sencillos pero muy efectivos, pensados para fortalecer el tronco y aplanar la zona baja del abdomen.

Para hacerlo hay que acostarse boca arriba con los brazos extendidos hacia el techo sosteniendo una mancuerna en cada mano. Las piernas deben estar elevadas y flexionadas a 90 grados. Luego hay que bajar de forma controlada el brazo y la pierna contraria hacia el suelo, mientras se mantiene la zona lumbar fuertemente apoyada en la colchoneta. Finalmente se vuelve a la posición inicial lentamente y se repite con el otro lado.

Toe taps: fundamental para trabajar oblicuos

En pilates, también es conocido como toques de dedos al suelo o toque de talón. Consiste en acostarse boca arriba, elevar las piernas de 90° y bajar alternadamente un pie para tocar ligeramente el suelo, manteniendo el abdomen contraído. Durante todo el movimiento, la espalda debe permanecer pegada al suelo.

abdominales, aleteo de piernas El ejercicio de fuerza es clave para no perder fuerza en el abdomen. Archivo

Extensión de piernas: el último ejercicio de la rutina

Para ejecutarlo hay que acostarse boca arriba en una colchoneta. Flexiona las rodillas y las caderas a 90 grados, manteniendo los muslos perpendiculares al suelo. Después despega la cabeza, el cuello y los hombros del suelo, y contrae el abdomen para que la espalda baja no se despegue del suelo. Desde ahí exhala y extiende lentamente ambas piernas hacia adelante en un ángulo de 45 grados. Finalmente inhala mientras flexionas las rodillas para volver de forma controlada.