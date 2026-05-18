El ejercicio que más recomiendan los entrenadores para un abdomen fuerte y una cintura firme

Ni crunch ni abdominales clásicos: esto fortalece el core de verdad. Los tres ejercicios que transforman abdomen y postura al mismo tiempo.

No alcanza con hacer abdominales clásicos. Entrenadores y especialistas en fuerza coinciden en que el trabajo del core necesita movimientos que mejoren estabilidad, postura y aplanen el abdomen. El ejercicio como la plancha, el dead bug y el bird dog siguen son los más elegidos en gimnasios, pilates y rutinas.

Los ejercicios de core que más usan entrenadores y profesores La plancha continúa entre los ejercicios más recomendados para fortalecer abdomen profundo y zona lumbar. Este movimiento activa varios grupos musculares al mismo tiempo y ayuda a mejorar estabilidad corporal. Profesores de pilates y entrenamiento funcional destacan que también favorece la postura y el equilibrio, sobre todo después de los 40 años.

plancha con elevación

Otro ejercicio muy valorado es el dead bug. Aunque parece simple, trabaja coordinación y control abdominal sin generar presión excesiva sobre la espalda. Se realiza acostado boca arriba mientras brazos y piernas se mueven de forma alternada. Especialistas en entrenamiento de core remarcan que este ejercicio fortalece la zona media y ayuda a mantener estabilidad lumbar.

ejercicio