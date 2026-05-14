La plancha que usan entrenadores para bajar la grasa del abdomen

Muchas personas pasan tiempo haciendo planchas y aun así no logran bajar la grasa del abdomen . Entrenadores señalan: la plancha con movimiento y tensión total del cuerpo da mejores resultados que la versión estática. Este ejercicio activa más músculos, acelera el gasto de energía y ayuda a fortalecer la zona media.

La más recomendada hoy es la plancha con toque de hombros. El ejercicio parece simple, pero exige fuerza, equilibrio y control del abdomen al mismo tiempo. La postura comienza igual que una flexión de brazos. Luego, con una mano se toca el hombro contrario sin mover demasiado la cintura.

Expertos en entrenamiento funcional explican que este movimiento obliga al abdomen a trabajar más para evitar el balanceo del cuerpo. Eso genera mayor activación muscular frente a la plancha clásica. También participan hombros, espalda, piernas y glúteos.

Otro punto fuerte es el tiempo. Con series cortas de 30 segundos ya se siente el esfuerzo. Muchas rutinas actuales combinan este ejercicio con pausas breves para aumentar el gasto calórico. Esa mezcla ayuda a reducir grasa corporal junto con alimentación equilibrada y descanso adecuado.

plancha

La grasa abdominal no desaparece con un solo ejercicio. Sin embargo, entrenadores remarcan que las planchas dinámicas ayudan a fortalecer la zona media y mejorar la postura. Además, protegen la espalda y favorecen la estabilidad del cuerpo durante otras actividades físicas.

Para hacerla bien, el cuerpo debe quedar recto desde la cabeza hasta los talones. El abdomen se mantiene firme y la cadera no debe caer.