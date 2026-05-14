Comer sin harinas ya no es aburrido: los almuerzos y cenas que bajan la inflamación
El cambio en la alimentación que cada vez más personas hacen en 2026. Cuatro comidas sin harinas que ayudan a sentirse más liviano.
Cada vez más personas dejan las harinas refinadas y notan cambios rápidos en el cuerpo. Menos inflamación, más saciedad y mejor energía durante el día son algunos de los efectos más comentados por nutricionistas y personas que siguen este estilo de alimentación.
Almuerzos y cenas sin harinas que todos quieren probar
Eliminar panes, pastas y masas no significa comer poco. Muchos expertos recomiendan reemplazar harinas refinadas por platos con verduras, huevos, carnes magras, legumbres y semillas. Según informes sobre alimentación saludable, estas comidas ayudan a evitar picos de azúcar y dan mayor sensación de saciedad.
Uno de los almuerzos más elegidos es el bowl de pollo grillado con palta, tomate, zanahoria rallada y hojas verdes. Lleva aceite de oliva y semillas por encima. Es fresco, rápido y deja satisfecho por varias horas. Otra opción fuerte es la hamburguesa casera de lentejas con ensalada de repollo y huevo duro. Muchos la prefieren porque llena sin generar pesadez.
En las cenas, el salmón con verduras al horno gana terreno entre quienes buscan algo liviano. Brócoli, zucchini y cebolla quedan listos en pocos minutos y acompañan perfecto al pescado. Otra receta que suma fanáticos es la tortilla de espinaca con queso y tomate cherry. Tiene proteína, calcio y mucho sabor.