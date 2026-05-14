Comer sin harinas ya no es aburrido: los almuerzos y cenas que bajan la inflamación

El cambio en la alimentación que cada vez más personas hacen en 2026. Cuatro comidas sin harinas que ayudan a sentirse más liviano.

Cada vez más personas dejan las harinas refinadas y notan cambios rápidos en el cuerpo. Menos inflamación, más saciedad y mejor energía durante el día son algunos de los efectos más comentados por nutricionistas y personas que siguen este estilo de alimentación.

Almuerzos y cenas sin harinas que todos quieren probar Eliminar panes, pastas y masas no significa comer poco. Muchos expertos recomiendan reemplazar harinas refinadas por platos con verduras, huevos, carnes magras, legumbres y semillas. Según informes sobre alimentación saludable, estas comidas ayudan a evitar picos de azúcar y dan mayor sensación de saciedad.

https://www.bbc.com/mundo/articles/cvg8zynyv99o Una buena ingesta de proteínas es vital para mantener la masa muscular. Getty Images

Uno de los almuerzos más elegidos es el bowl de pollo grillado con palta, tomate, zanahoria rallada y hojas verdes. Lleva aceite de oliva y semillas por encima. Es fresco, rápido y deja satisfecho por varias horas. Otra opción fuerte es la hamburguesa casera de lentejas con ensalada de repollo y huevo duro. Muchos la prefieren porque llena sin generar pesadez.