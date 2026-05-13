La cantidad exacta de segundos que recomiendan los expertos para hacer plancha correctamente

La plancha es uno de los ejercicios más completos para fortalecer el abdomen y muchos no sabén por cuántos segundos deben mantener la posición.

La plancha es uno de los ejercicios más efectivos para ganar fuerza en el core: glúteos, abdomen, lumbares y suelo pélvico. Sin embargo, la duda frecuente sobre cuánto tiempo hay que mantener la posición puede causar lesiones y no trabajar la zona correctamente.

La plancha es un ejercicio sencillo con el peso corporal que consiste en mantener una posición parecida a la de una flexión, manteniendo el cuerpo erguido y recto como una tabla. Pero normalmente se apoyan sobre la punta de los pies y los antebrazos, aunque algunos prefieren hacerlas sobre las manos.

Cuánto tiempo hay que mantener la plancha No hay un tiempo perfecto, pero los principiantes pueden empezar con 10 o 30 segundos por repetición. A medida que pasen las repeticiones, se recomienda aumentar la cantidad de segundos del ejercicio. De esta forma, el core se fortalecerá y aumentará la resistencia.

plancha con elevación Existen variaciones de la plancha. Archivo

Lo ideal es apuntar a un total de 3 a 5 minutos acumulados al día, siempre dividido en series.