Sin pesas: los ejercicios de ballet que cualquiera puede hacer para tonificar piernas y abdomen

Los ejercicios inspirados en el ballet, la danza y el pilates ayudan a desarrollar un cuerpo fuerte, ágil y equilibrado. Este tipo de movimientos se enfocan en mejorar la postura, fortalecer las piernas y el abdomen , y aumentar la consciencia corporal, lo que permite que cada movimiento sea más preciso y eficiente.

La siguiente rutina trabaja todo el cuerpo, dura aproximadamente 30 minutos y es ideal para hacer desde casa, incluso en días ocupados. Sin embargo, no se trata de un entrenamiento para hacer rápido o sin atención, sino que cada ejercicio tiene que se ejecutado lentamente y siguiendo las indicaciones.

El primer ejercicio es una sentadilla en diagonal con elevación de talón. Para hacerlo, comienza de pie con la espalda erguida y las manos apoyadas sobre los hombros. Luego, baja lentamente hacia una sentadilla mientras elevas uno de los talones y estiras los brazos hacia arriba. Después vuelve a la posición inicial y repite del otro lado.

Los ejercicios que todos pueden hacer desde casa.

Segundo ejercicio: desplazamiento fluido estilo ballet

El otro movimiento comienza con la pierna derecha adelante y la izquierda extendida hacia atrás. Al mismo tiempo, el brazo izquierdo debe estar extendido hacia adelante y el derecho hacia atrás. Desde esa posición, lleva la pierna trasera hacia adelante hasta juntar los pies mientras cambias los brazos de lugar de forma fluida y controlada. El movimiento debe sentirse ligero y coordinado.

Completa 10 repeticiones de un lado y luego cambia.

Pilates Para sacar el máximo provecho a los ejercicios, los movimientos deben ser controlados. Archivo

Tercer ejercicio: elevación de rodilla con toque de pie

El último ejercicio consiste en elevar una rodilla hacia el pecho y luego apoyar el talón unos centímetros por delante del pie de apoyo. Después, con la mano contraria, intenta tocar la punta del pie manteniendo la espalda recta y el abdomen firme. El objetivo no es bajar rápido, sino mantener el equilibrio y controlar el movimiento.

Haz 10 repeticiones con cada pierna.