Ni gimnasio ni dietas: el ejercicio simple que ayuda al corazón y la espalda

Tu cuerpo lo nota rápido. Caminar 30 minutos al día se transformó en un ejercicio recomendado por médicos y especialistas por sus efectos sobre el corazón , la circulación y la postura . No hace falta correr ni pasar horas entrenando. Una caminata diaria ayuda a bajar el estrés, mejorar el equilibrio.

El corazón es uno de los órganos que más se beneficia. Caminar activa la circulación, ayuda a controlar la presión arterial y favorece niveles más bajos de colesterol. Estudios publicados por la Asociación Americana del Corazón indican que caminar todos los días reduce el riesgo de problemas cardíacos y accidentes cerebrovasculares.

Una caminata al día es saludable para el binestar físico y emocional. Foto: Shutterstock

Una caminata al día es saludable para el binestar físico y emocional. Foto: Shutterstock

Además, esta actividad ayuda a mantener un peso saludable. El movimiento constante acelera el gasto de energía y mejora la resistencia física. Muchas personas empiezan con caminatas cortas y, después de algunas semanas, sienten menos cansancio en tareas diarias.

La postura también cambia. Caminar fortalece músculos de la espalda, abdomen y piernas. Eso ayuda a sostener mejor el cuerpo y reduce dolores provocados por largas horas frente a pantallas o mala posición al sentarse.

Caminar después de comer y sus beneficios para la salud metabólica. Foto: Shutterstock Caminar después de comer y sus beneficios para la salud metabólica. Foto: Shutterstock

Los especialistas aconsejan caminar con la espalda recta, mirar al frente y mover los brazos de forma natural. El uso de calzado cómodo también marca diferencia. Un mal apoyo afecta rodillas, cadera y columna con el paso del tiempo.

Otro beneficio aparece en la salud mental. Caminar reduce tensión, ansiedad y agotamiento. Durante la caminata, el cuerpo libera endorfinas, sustancias relacionadas con el bienestar. Por eso muchas personas usan este hábito para despejar la mente después del trabajo o del estudio.