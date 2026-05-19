Para qué sirve el agujero del lavamanos y por qué conviene limpiarlo

En el baño hay muchas cosas que usamos todos los días y casi siempre sabemos para qué sirven. Sin embargo, hay un detalle que suele pasar desapercibido y que aparece en la mayoría de los lavamanos: el agujero ubicado en la parte superior de la pileta, generalmente debajo de la canilla.

Ese agujero se llama rebosadero y tiene una función muy concreta. Está pensado para evitar que el agua se desborde si la canilla queda abierta por accidente o si el tapón del desagüe está puesto. Cuando el nivel del agua sube demasiado, entra por ese agujero y va directamente hacia el desagüe, en lugar de salir por encima del lavamanos.

Además de prevenir un posible desborde, el agujero también ayuda a que el agua drene mejor. Esto ocurre porque permite la entrada de aire al sistema, lo que facilita que el agua baje por el caño con más fluidez y evita que el drenaje funcione con dificultad .

El lavamanos puede juntar sarro o mal olor en esa zona, por eso conviene limpiar el rebosadero cada tanto.

Con el paso del tiempo, este sector puede juntar mugre, sarro o incluso generar mal olor. Por eso conviene limpiarlo cada tanto con agua caliente, vinagre o un cepillito fino, sobre todo si se nota que el lavamanos tarda más en vaciarse o si aparece olor desde la zona del desagüe.

Aunque parece un detalle menor, el agujero del lavamanos cumple una tarea importante dentro del baño. Está ahí para actuar como una salida de emergencia cuando el agua sube demasiado y, al mismo tiempo, para ayudar a que el sistema de drenaje funcione correctamente.