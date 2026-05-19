Cantos de Miralago, el pueblo de montaña que busca transformar la costa norte de Potrerillos

A 45 kilómetros de la Ciudad de Mendoza, sobre la costa norte del lago de Potrerillos , avanza un desarrollo que busca diferenciarse del modelo clásico de barrio privado. Se trata de Cantos de Miralago , una nueva etapa premium impulsada por la desarrolladora inmobiliaria Dosados SA. dentro del masterplan Miralago, un proyecto de 300 hectáreas que combina lago, montaña , deportes y arquitectura integrada al paisaje.

La propuesta incluye la nueva sede del Yacht Club Mendoza, un centro ecuestre, un bike park, senderos costeros y un conjunto de viviendas diseñadas especialmente para convivir con el entorno natural. El objetivo, según sus desarrolladores, no es construir un country tradicional, sino un “pueblo de montaña contemporáneo”.

“Esto empezó hace muchísimos años con un sueño de Daniel Pérez Magnelli, el Mocho Pérez Magnelli para nosotros. Ese sueño fue tomando forma y hoy recién podemos presentar en sociedad lo que denominamos Cantos de Miralago, que no es simplemente un barrio privado, sino un pueblo de montaña ”, contó a MDZ Carlos Bajach, uno de los socios fundadores de Dosados SA., acerca de los orígenes del proyecto.

Cantos de Miralago | El lugar donde nacen tus recuerdos

Desde la desarrolladora explican que el concepto del lugar se fue construyendo durante casi dos décadas. La idea original nació de Daniel Pérez Magnelli y luego fue continuada por su hijo, el arquitecto Franco Pérez Magnelli, junto a sus socios Carlos Bajach y Bernardo Sottile.

DOS A DOS - CANTOS DE MIRALAGOS

“Lo tomamos como una perla que tiene Mendoza. No nos apuramos. Trabajamos muchos años para cuidar el lugar y lograr algo único”, explicó Bajach. Según relató, el entorno natural fue marcando las decisiones del proyecto y permitió pensar una propuesta vinculada al deporte y la vida al aire libre.

La presencia del lago fue uno de los factores centrales. En Potrerillos, el viento térmico aparece de manera constante durante varias horas al día, una condición que vuelve al lugar apto para actividades náuticas como vela, windsurf, kayak y kitesurf. Por eso, el Yacht Club Mendoza decidió instalar una nueva sede sobre la costa norte.

“Estamos hablando de algo totalmente distinto, con características internacionales. Tener tu barco, tu caballo, tu bicicleta y además disponer de una vista única del lago con el Cordón del Plata nevado transforma al proyecto en algo muy especial”, sostuvo Bajach.

Yacht Club, caballos y bike park

DOS A DOS Yacht Club Mendoza.

Uno de los ejes de Cantos de Miralago será la infraestructura deportiva y recreativa. El proyecto contempla muelles flotantes, zonas de amarras, guardería náutica, restaurante de montaña y espacios de playa organizados.

Además, se desarrollará Posta del Lago, un centro ecuestre con 25 boxes, corrales, arena de riendas y espacios comunes pensados para quienes quieran recorrer la montaña a caballo.

CANTOS DE MIRALAGOS

A eso se suma el Cantos Bike Park, ubicado en la Península del Plata. El parque tendrá tres circuitos para distintos niveles de dificultad, desde trazados recreativos hasta una pista olímpica XCO/M50 orientada a entrenamiento y competencia. “Uno de los jóvenes que representan a Red Bull en el mundo son los hacedores de ese bike park”, señaló Bajach. “Va a ser algo totalmente diferente para Mendoza”, agregó.

Arquitectura integrada al paisaje

El desarrollo también tiene un reglamento urbano propio. Las construcciones deberán respetar baja altura, colores vinculados a la montaña y el uso obligatorio de piedra local en las fachadas. La intención es que la arquitectura se adapte al paisaje y no al revés.

“Lo que proponemos es habitar la naturaleza de una manera sustentable. No invadir ni modificar, sino hacernos parte de esas miles de hectáreas”, explicó Bernardo Sottile, otro de los socios de Dosados SA.

Según detalló, el proyecto contempla normas estrictas para preservar la flora, la fauna y la geografía original del lugar. “No se puede desmontar, no se puede cambiar la topografía y no se puede tocar una jarilla. Cada casa tiene que posicionarse de manera inteligente para respetar el bioma”, afirmó.

El emprendimiento también incorpora criterios de reutilización de aguas grises, almacenamiento hídrico y planificación de circulación vehicular para evitar que la costa quede invadida por autos o estructuras agresivas visualmente.

Los refugios de montaña

Dentro del proyecto habrá una línea de viviendas diseñadas específicamente para Potrerillos. Los modelos fueron desarrollados junto al estudio Juárez D’Ambola y llevan nombres vinculados a minerales y rocas: Andesita, Pedernal, Arenisca, Pizarra y Basalto.

“Construir allá arriba es complicado desde lo logístico. Entonces proyectamos modelos de viviendas que ya se adaptan al reglamento y al entorno”, explicó Sottile. La idea es que cada comprador pueda elegir un refugio ya integrado al sistema arquitectónico del lugar y personalizarlo.

Los diseños fueron pensados para implantarse sobre la pendiente natural, orientar los ambientes hacia el lago y aprovechar las vistas al Cordón del Plata. Además, buscan mantener una estética homogénea dentro del masterplan. “De esa forma garantizamos que se respete el bioma y además le damos una solución integral al cliente”, señaló Sottile.

El sueño familiar detrás del proyecto

Para Franco Pérez Magnelli, Cantos de Miralago también representa una continuidad emocional y familiar. Su padre fue quien imaginó originalmente el desarrollo hace más de 20 años, cuando gran parte de la costa norte todavía estaba virgen.

“Recuerdo que nos llevaba a ese sector de la montaña y no había nada. Solo estaban las playas naturales, el lago y el viento térmico de Potrerillos”, recordó.

El arquitecto explicó que el proyecto fue madurando con el tiempo hasta encontrar una identidad propia. “Lo más lindo que logramos fue unificar la habitabilidad con las características del entorno: la montaña, el agua y el Cordón del Plata como telón de fondo”, expresó.

CANTOS DE MIRALAGOS

Según contó, la idea siempre fue generar experiencias vinculadas al paisaje y a la vida compartida. “Eso genera el emprendimiento: recuerdos. Esos momentos que después traes toda la vida a una mesa familiar o a un asado”, afirmó.

Una nueva forma de vivir Potrerillos

El proyecto busca posicionarse como una alternativa distinta dentro del desarrollo inmobiliario mendocino. En lugar de enfocarse únicamente en la vivienda, propone una experiencia asociada al lago, la montaña y las actividades al aire libre.

“Hoy la sociedad está tomando cada vez más valor la naturaleza y cómo uno se relaciona con la montaña”, sostuvo Franco Pérez Magnelli. En ese sentido, remarcó que Cantos de Miralago intenta reforzar el cuidado ambiental desde la propia infraestructura del lugar.

CANTOS DE MIRALAGOS

El desarrollo contempla 80 lotes premium de entre 2.000 y 4.000 metros cuadrados, además de 5,5 kilómetros de senderos costeros, ocho miradores y cuatro bahías privadas.

“Mi papá soñó con una comunidad, un pueblo de montaña”, recordó Franco Pérez Magnelli. “Y gracias al cielo hoy estamos pudiendo plasmar gran parte de esa idea para que las personas puedan generar vivencias y recuerdos en este lugar”, cerró.