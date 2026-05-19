Mendoza tendrá otro martes estable y con heladas parciales por la mañana

La temperatura no mostrará grandes cambios en Mendoza este martes, en una jornada de tiempo bueno, cielo con poca nubosidad y mínima de 4°.

Mendoza seguirá este martes con un esquema muy parecido al de las últimas jornadas, con bajas temperaturas y cielo con poca nubosidad. El dato a tener en cuenta volverá a estar en la mañana, cuando se registren heladas parciales en distintos puntos de la provincia, anticipando la jornada estable.

La máxima será de 19° y la mínima de 4°, por lo que no se esperan grandes cambios en la temperatura. Con el correr de las horas, el ambiente se volverá más agradable, dentro de una jornada estable y sin sobresaltos. En la cordillera, además, también se espera poca nubosidad.

frío, pronóstico,helada-37.jpg El cielo despejado y el tiempo bueno seguirán dominando la jornada en Mendoza. MILAGROS LOSTES - MDZ