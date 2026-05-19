Mendoza tendrá otro martes estable y con heladas parciales por la mañana
La temperatura no mostrará grandes cambios en Mendoza este martes, en una jornada de tiempo bueno, cielo con poca nubosidad y mínima de 4°.
Mendoza seguirá este martes con un esquema muy parecido al de las últimas jornadas, con bajas temperaturas y cielo con poca nubosidad. El dato a tener en cuenta volverá a estar en la mañana, cuando se registren heladas parciales en distintos puntos de la provincia, anticipando la jornada estable.
La máxima será de 19° y la mínima de 4°, por lo que no se esperan grandes cambios en la temperatura. Con el correr de las horas, el ambiente se volverá más agradable, dentro de una jornada estable y sin sobresaltos. En la cordillera, además, también se espera poca nubosidad.
Tiempo estable en Mendoza y heladas
En el adelanto para los próximos días, el miércoles aparecerá un descenso de la temperatura, con una máxima de 16° y una mínima de 5°, además de nubosidad variable y vientos moderados del sur. Para el jueves, en tanto, el pronóstico marca nubosidad variable, otra vez viento moderado del sur y una máxima de 14°, con mínima de 5°, en un escenario que seguirá mostrando tardes frescas en Mendoza.