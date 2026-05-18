Atención: programaron cortes de luz en seis departamentos de Mendoza para este martes
Según el cronograma de Edemsa, son seis los departamentos de la provincia en los que habrá cortes de luz a lo largo de la jornada.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este martes 19 de mayo. Esto debido a las tareas de mantenimiento preventivo que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, el servicio eléctrico se verá afectado en seis departamentos de la provincia a lo largo de la jornada: Las Heras, Luján de Cuyo. Lavalle, Tupungato, San Carlos y San Rafael.
Cortes de luz programados para este martes 19/5
Las Heras
- En calle Paso Hondo, entre Iván Cané y Jorge Newbery. En callejón Cruz Cabello, entre calles Aristóbulo del Valle y Paso Hondo. En callejón Cabello, hacia el oeste de calle Paso Hondo, y zonas Aledañas; El Algarrobal. De 9.15 a 13.15 h.
- En la intersección de calle Río Diamante con El Trapiche y adyacencias; El Challao. De 9.30 a 11.00 h.
Luján
- En la Ruta Provincial N°15, hacia el norte de Deán Funes, y áreas adyacentes; Vistalba. De 11.15 a 14.00 h.
- En el loteo 13 de Diciembre y zonas Aledañas; Vistalba. De 9.00 a 11.00 h.
Lavalle
- En el callejón N°8, hacia el norte de calle Lavalle. En calle El Algarrobal, hacia el este de callejón N°8, y zonas Aledañas; La Pega. De 9.00 a 13.00 h.
- En el Secano Lavallino. En zonas de Gustavo André y Lagunas del Rosario. En San José, Capilla de San José, Puesto San Lorenzo e Isla Conjume. En la escuela Posta de los Médanos y zonas aledañas. POR MEJORAS EN LA CALIDAD DE SERVICIO Y NIVELES DE TENSIÓN. De 8.00 a 20.00 h.
Tupungato
- En la Ruta Provincial N°89, entre calles “B” y Costa Canal; Cordón del Plata. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle Los Cerezos, hacia el sur de El Álamos; Cordón del Plata. De 9.30 a 13.20 h.
San Carlos
- En calle Independencia, entre Furlotti y Alfredo Barrios. En calle Constantini II. De 9.45 a 13.45 h.
- En calle Coronel, hacia el sur de El Retiro; El Cepillo. De 14.30 a 18.30 h.
San Rafael
- Entre calles La Falda, Gomensoro, Los Nogales y Tiburcio Benegas; Cuadro Benegas. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle Escuela, entre Josefa Rosco y El Diamante; La Llave. De 8.30 a 12.30 h.
- En calle La Vilina, entre Ruta Nacional N°143 y callejón Mora; Rama Caída. De 15.30 a 19.30 h.
- Entre calles Josefa Rosco, Capitán Montoya, Carlos Lencinas y Pérez; La Llave. De 8.30 a 12.30 h.