Misterio oculto: la estación de trenes abandonada en la montaña

Hay incontables lugares llenos de encanto en la montaña mendocina. La armonía entre ríos y arroyos y formaciones rocosas en impactante. Nuestras flora y fauna, para muchos, asumen la fascinación de no presumir de la exuberancia selvática o el fondo marino. Tal vez por esto, nuestra cordillera de los Andes , en primer término, es un espacio de encuentro con uno mismo, ideal para el senderismo y sus desafíos.

En la montaña mendocina, la belleza sabe del silencio, la imponencia, la discreción, y la exigencia, a veces excesiva, dadas las características de las alturas y los rigores climáticos que impone. En los senderos cordilleranos, muchas de sus rutas no son para público en general y requieren, necesariamente, de la presencia de un guía de montaña.

Sin embargo, esta vez, mostraremos una ruta “apto para todo público”, aunque con cierto condicionamiento que lo hace preferible para mayores de quince años, al menos. Hablamos del trekking a Estación Guido , ubicada entre Potrerillos y Uspallata, junto al río Mendoza. Se trata de uno de los grandes testimonios que persisten de la existencia del Ferrocarril Trasandino , que iba desde Mendoza hasta los Andes, en Chile .

Este trekking de montaña se inicia atravesando un peligroso puente sobre el río Mendoza. Foto Ulises Naranjo

Guido fue una estación de trenes no de pasajeros, pero sí muy importante a nivel operativo en esos arduos trayectos del tren. De hecho, todavía hay allí reservas de rieles de tren. El Tren Trasandino funcionó desde 1910 hasta 1978 para pasajeros y 1984 para cargas, cuando un alud del lado chileno destruyó parte del tendido.

El trekking hasta la Estación Guido

Ahora, con las décadas de olvido, la Estación Guido se ha transformado en un sitio cautivador para algunos grupos de caminantes que llegan hasta allí. Para iniciar la caminata, hay que llegar hasta un largo puente del ferrocarril que atraviesa el río Mendoza, pasando Potrerillos y camino a Uspallata, cinco kilómetros más allá de, precisamente, la curva de Guido, sobre la Ruta 7.

Ese puente se eleva a varios metros sobre el río, más de diez, para atravesarlo hay que caminar de durmiente a durmiente, sin que haya nada entre ellos, por lo cual, se transforma en una instancia en verdad peligrosa para quienes sufren de vértigo y para los menores de edad.

Luego de sortear esta instancia, se inicia una caminata de oeste a este, a la par del río y sobre las vías, de cinco kilómetros hasta llegar a la estación. En el camino, hay paisajes encantadores, dos túneles oscuros y cautivadores, otro puente ferroviario que no supone peligro.

Ferrocarril Trasandino Estación Guido La Estación Guido está llena de rincones encantadores. Foto Ulises Naranjo

Por supuesto, como toda caminata al pie de grandes pendientes, hay que estar atentos a posibles desprendimientos de piedras, de tal modo que no se aconseja caminar por auriculares y, en todo caso, disfrutar de la música del agua.

Algo de la historia del Trasandino

El Ferrocarril Trasandino Los Andes-Mendoza fue construido por una empresa inglesa desde 1887 y fue inaugurado el 5 de abril de 1910. Hasta Guido y todos los kilómetros de tendido, los rieles llegaron en barco desde Gran Bretaña y tienen impreso el año de su fabricación: 1890.

Ya en 1891, el tramo hasta Uspallata estaba creado, lo cual habla de la celeridad en la construcción en esa antigua época. El hecho de que las vías permanezcan luego de casi 140 años, habla además de la calidad del trabajo realizado y que existan varios puentes que cruzan el río hacia uno y otro lado habla de la dificultad geográfica evidente.

Entre otras cosas, la difícil obra involucró la construcción de gigantescos puentes metálicos, largos terraplenes, estaciones intermedias, sobre todo, las más importantes Paso de los Andes (en Chacras de Coria), Blanco Encalada, Cacheuta, Potrerillos, Guido, Uspallata y otras como Polvaredas, Punta de Vacas, Puente del Inca y Las Cuevas.

puente ferrocarril trasandino Guido montaña El trayecto delata parte de nuestra rica historia. Foto Ulises Naranjo

Además, hubo que construir importantes túneles en zonas de gran erosión y peligro de aludes, defensas para evitarlos y hasta en algunas zonas muy empinadas, sobre todo de Chile, vías con cremalleras dentadas para que el tren no resbalara sobre las vías al subir o bajar.

Todo este sistema ferroviario mendocino tenía en Guido un centro logístico y operativo central y de resguardo ante inconvenientes, con decenas de técnicos abocados a la tarea de garantizar que el tren funcionara debidamente.

La estación hoy

Guido es una estación abandonada. La construcción, fiel a los requerimientos de la época, es sólida y permanece de pie, pero ya sin puertas ni ventanas. Hay un edificio principal, más esmerado, en distintos niveles, que aún conserva parte de sus pisos de maderas. Además, Hay muchas habitaciones allí, algunas con estufas a leña, alguna con pisos impecables y todas con techos resistentes, casi todos ellos en muy buen estado de conservación.

Asimismo, hay grandes espacios que funcionaban como dependencias auxiliares, una playa de vías, desvíos de trazados para asistencia técnica, espacios de residencia para personal y habitaciones para acopio de repuestos y herramientas de mantenimiento ante situaciones como, por ejemplo, el aluvión de 1934 que dejó considerables daños.

Guido Ferrocarril Trasandino montaña Guido está emplazada en un espacio encantador de la montaña. Foto Ulises Naranjo

Muchos andinistas llegan hasta allí para hacer noche y, al día siguiente, subir cerros del lugar, especialmente el Buitreras. La mayoría de los visitantes, no obstante, llega hasta la estación y la recorre tomando imágenes. En total, el trekking es de 10 kilómetros por lo que puede ser realizada por personas poco habituadas a los rigores de los Andes.

Viaje al pasado

Visitar la Estación Guido es un encantador viaje al pasado mendocino. El Tren Trasandino marcó de importante manera gran parte del siglo XX en la historia de la provincia. Los trenes iban y venían con pasajeros y también con vino, minerales, ganado, piezas industriales, correos. Con los años, el uso de autos se volvió popular y la mística del tren comenzó a decaer.

Ferrocarril Trasandino El Tren Trasandino atravesando nuestra montaña mendocina. Foto Dominio Público

El tren era un medio de transporte vital y colaboró enormemente en el vínculo entre Chile y Argentina. Y también servía al turismo local, pues mucha gente lo usaba para ir a pasear a Chacras de Coria o a Cacheuta, Potrerillos, Uspallata y las villas de montaña. En Puente del Inca, por caso, hubo un estupendo hotel que alojaba hasta 140 personas, con aguas termales. Funcionó de 1925 a 1965, cuando lo destruyó un alud.

Nuestra montaña está repleta de lugares encantadores como estos, esperando ser visitados. Sólo hay que ir por ellos y dejar que nos transformen.

Galería de todos de la Estación Guido

Guido Ferrocarril Trasandino Estación montaña Guido fue vital para el mantenimiento del Tren Trasandino. Foto Ulises Naranjo

Ferrocarril Trasandino Estación Guido montaña ruinas Las construcciones en Guido resisten al tiempo. Foto Ulises Naranjo

túnel Ferrocarril Trasandino Guido En el trayecto hay dos hermosos túneles. Foto Ulises Naranjo

Ferrocarril Trasandino Guido montaña En algunos espacios se usaron durmientes para sus paredes. Foto Ulises Naranjo

Ferrocarril Trasandino Estación Guido montaña En Guido hay muchas habitaciones para pasar la noche. Foto Ulises Naranjo

montaña Ferrocarril Trasandino Guido La luz en Guido cambia con el curso del día. Foto Ulises Naranjo

Ferrocarril Trasandino Estación Guido ventana montaña La Estación Guido es una invitación a contemplar la belleza. Foto Ulises Naranjo

Ulises Naranjo.