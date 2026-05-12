El nuevo pacto educativo en las aulas: de la tríada didáctica a la alianza de convivencia

La crisis de convivencia en las aulas no es un fenómeno aislado, sino el síntoma de una desconexión profunda entre las instituciones que sostienen el tejido social. Durante décadas, el foco del éxito escolar se centró casi exclusivamente en la tríada didáctica: ese equilibrio dinámico entre el docente, el alumno y el contenido.

Sin embargo, en un mundo cada vez más fragmentado, especialistas y comunidades educativas advierten que el saber pedagógico ya no basta si no hay un suelo firme donde sembrarlo. Hoy, la urgencia gira en torno a una nueva configuración: la tríada de convivencia , compuesta por la familia, la escuela y la sociedad. Solo a través de esta alianza estratégica será posible reconstruir un Pacto Educativo que responda a los desafíos del siglo XXI. Si la tríada didáctica representa el "cómo" aprendemos, la tríada de convivencia define el "dónde" y "con quiénes" crecemos, estableciendo un marco de valores, límites y empatía que debe ser coherente tanto en el hogar como en el espacio público y la institución educativa.

Es un error conceptual y humano pretender que la escuela resuelva por sí sola los conflictos que la comunidad no logra gestionar; la escuela no es una burbuja aislada, sino la gran caja de resonancia de lo que sucede en la sociedad. Cada tensión, cada estallido de violencia y cada carencia de diálogo que se manifiesta en las calles o en las redes sociales termina repercutiendo, tarde o temprano, en el patio y en las aulas . Cargar exclusivamente sobre los hombros de los docentes y directivos la responsabilidad de sanar las heridas del tejido social es una expectativa tan injusta como imposible, que solo conduce al agotamiento institucional y a la frustración de todos los involucrados.

La construcción de un nuevo Pacto Educativo se vuelve entonces una urgencia democrática. El antiguo contrato escolar, basado en una confianza ciega de la familia hacia la escuela y en una autoridad docente incuestionable, ha quedado obsoleto frente a las demandas de una sociedad compleja. En este nuevo acuerdo, la escuela deja de ser el único depósito de socialización y resolución de conflictos para convertirse en un nodo de colaboración. La familia debe trascender su rol de espectadora o demandante para asumirse como la primera escuela de valores, en especial convivenciales, mientras que la sociedad debe comprometerse a ser un entorno educador que no contradiga con sus mensajes externos lo que se intenta construir dentro del ámbito escolares.

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Cada carencia de dialogo repercute en las aulas

Es fundamental comprender que estas dos tríadas no son conceptos independientes, sino engranajes de un mismo motor. Una tríada didáctica se potencia cuando existe una tríada de convivencia sólida que la respalda; sin el compromiso de las familias y el acompañamiento de una cultura social que priorice el respeto, el esfuerzo del docente y el alumno en el aula queda huérfano de sentido. Reestablecer estos puentes de confianza es el desafío más ambicioso de nuestro tiempo, pues solo a través de esta alianza necesaria será posible formar ciudadanos capaces de convivir en paz y transformar su realidad. El pacto ya no es solo pedagógico, es un compromiso humano y colectivo por el futuro de las próximas generaciones. Una de las competencias más importante para aprender es la convivencia con los demás. Convivir con otros distintos, con otros que no piensan ni actúan como yo es el gran desafío. Esto implica aceptar que el "otro" es un sujeto con los mismos derechos y dignidad, especialmente cuando piensa o siente distinto.

El pacto es un compromiso humano

Solo con la alianza sociedad, familia y escuela será posible que los alumnos desplieguen capacidades y habilidades prosociales. Esto supone la habilidad de entender la perspectiva ajena y conectar emocionalmente con su situación. Educar en la capacidad de convivir implica formar personas capaces de habitar un mundo plural de manera pacífica, solidaria y crítica. Es, en última instancia, el pilar fundamental para sostener cualquier sistema democrático.

* Mg. Juan Manuel Ribeiro, especialista en educación.