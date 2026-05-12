La genética se consolida como la llave para la medicina y la prevención de enfermedades crónicas

La lectura del mapa genético permite detectar riesgos de obesidad, colesterol y más de 600 enfermedades antes de que aparezcan síntomas.

La capacidad de "leer" el mapa de la genética está transformando la medicina tradicional hacia un modelo preventivo y personalizado.

La capacidad de "leer" el mapa de la genética está transformando la medicina tradicional hacia un modelo preventivo y personalizado. La ciencia ha alcanzado un hito histórico: hoy es posible leer las 3.000 millones de letras de nuestro ADN, lo que permite identificar más de 600 enfermedades genéticas, incluso en recién nacidos.

La genética más allá de la herencia Obesidad y metabolismo. Uno de los puntos de mayor impacto para la salud pública en Argentina es el vínculo entre el ADN y las enfermedades metabólicas. En un país donde el 41% de los niños y adolescentes tiene sobrepeso u obesidad, la genética surge como una herramienta esencial para entender por qué las recomendaciones genéricas a veces fallan.

El "gen del hambre": los nutrientes interactúan con los genes e influyen en la saciedad, el metabolismo y la respuesta a diferentes dietas. Variantes en el gen FTO predisponen a la obesidad al reducir la sensación de saciedad. En estos casos, una dieta restrictiva no es efectiva, siendo preferible implementar ejercicios específicos para regular el desequilibrio.

al reducir la sensación de saciedad. En estos casos, una dieta restrictiva no es efectiva, siendo preferible implementar ejercicios específicos para regular el desequilibrio. Prevención cardiovascular: marcadores en genes como el PCSK9 o el LDLR determinan cómo nuestro cuerpo maneja el "colesterol malo" (LDL), permitiendo alertar sobre riesgos de infarto mucho antes de que aparezcan síntomas. genetica humana Uno de los puntos de mayor impacto para la salud pública en Argentina es el vínculo entre el ADN y las enfermedades metabólicas. Archivo. Un nuevo paradigma Soy lo que dice mi mapa". La lectura del ADN en consultas de rutina puede prevenir el desarrollo de enfermedades, algunas incluso mortales, antes de que se manifiesten. La información genética permite que los tratamientos se adapten a la individualidad de cada paciente. Así como decimos 'soy alérgico a...', a partir de nuestro mapa genético podemos decir muchas de nuestras características, algo impensado años atrás. Este conocimiento permite desde identificar predisposiciones al glaucoma hasta elegir el medicamento más efectivo para el colesterol alto.

En Estados Unidos ya se han realizado más de 40 millones de pruebas genéticas, mientras que en Inglaterra se le realiza la lectura completa del genoma a 1 de cada 12 recién nacidos. El futuro: edición Genética y Ética. La frontera actual es la edición genética (técnica Crispr), que permite "cortar y pegar" secuencias de ADN para corregir errores genéticos. Si bien esto abre esperanzas para enfermedades hoy incurables como el Alzheimer.

La edición genética tiene mucho poder y necesita que delimiten sus aplicaciones, este avance debe estar siempre bajo supervisión de profesionales de la salud para evitar riesgos como el diseño de personas o el dopaje genético.