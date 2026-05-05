Rincón Suizo, a la venta: cómo está hoy el restaurante icónico de la montaña mendocina
El Rincón Suizo tiene medio siglo de historia en Mendoza y ahora está a la venta. Buscan que los nuevo dueños sigan el tradicional restaurante.
Hay lugares que forman parte del paisaje de la ciudad y el Rincón Suizo es uno de ellos. El complejo gastronómico y turístico -ubicado sobre la Ruta Panamericana en Luján de Cuyo- durante décadas recibió a familias mendocinas y visitantes de todo el país, ahora está a la venta por 850.000 dólares.
Así está el Rincón Suizo
El icónico Rincón Suizo
El complejo se extiende sobre un terreno de más de una hectárea con aproximadamente 750 metros cubiertos y se vende llave en mano. Incluye el restaurante completamente equipado -mobiliario, vajilla, heladeras, maquinaria y utensilios-, dos cabañas independientes con cocina, dormitorio y baño, dos domos tipo glamping ideales para turismo sustentable, y dos casas completas aptas para vivienda permanente o alquiler turístico. El predio también cuenta con piscina, depósito, amplios espacios verdes, granja con animales y juegos exteriores para niños.
Con más de diez años en su formato actual y una trayectoria que en realidad arranca mucho antes, el Rincón Suizo representa una oportunidad concreta para inversores gastronómicos, desarrolladores turísticos o quienes busquen montar un proyecto hotelero boutique en uno de los corredores más visitados de Mendoza.
La historia del Rincón Suizo
Todo se remonta a 1974, cuando un suizo oriundo de Berna llamado Hodel descubrió agua de montaña en Blanco Encalada a unos 200 metros de altura y decidió construir su casa en ese rincón de Luján de Cuyo.
Una década después tuvo que abandonar ese primer terreno pero levantó una nueva construcción sobre un terreno propio, esta vez con piedras, maderas y troncos de la zona, rodeada de árboles frutales y pinos que él mismo plantó.
Con la misma visión, Hodel impulsó la formación de una pequeña colonia suiza en la zona: trajo seis familias desde Suiza, unas veinte personas en total, y les construyó casas de madera. En 1990 vendió el restaurante, que desde entonces cambió varias veces de dueños.
En 2023, un incendio -en medio de una jornada de fuerte viento zonda- afectó parte de la colonia suiza.
La fondue, un sello del Rincón Suizo
La propuesta gastronómica del Rincón Suizo tiene su propia identidad. El fondue de queso -acompañado de pan casero, aceitunas, tomates cherry y salchichas alemanas- es el plato emblema. Le siguen el bourguignon de ternera con variedad de dips y el fondue de chocolate para dos personas, con ganache de chocolate semiamargo y frutas.
Estos sabores en sus inicios eran desconocidos para el paladar mendocino y con el tiempo se volvieron parte de la memoria gastronómica de la provincia.