Rincón Suizo, a la venta: cómo está hoy el restaurante icónico de la montaña mendocina

Hay lugares que forman parte del paisaje de la ciudad y el Rincón Suizo es uno de ellos. El complejo gastronómico y turístico -ubicado sobre la Ruta Panamericana en Luján de Cuyo- durante décadas recibió a familias mendocinas y visitantes de todo el país, ahora está a la venta por 850.000 dólares.

El complejo se extiende sobre un terreno de más de una hectárea con aproximadamente 750 metros cubiertos y se vende llave en mano. Incluye el restaurante completamente equipado -mobiliario, vajilla, heladeras, maquinaria y utensilios-, dos cabañas independientes con cocina, dormitorio y baño, dos domos tipo glamping ideales para turismo sustentable, y dos casas completas aptas para vivienda permanente o alquiler turístico. El predio también cuenta con piscina, depósito, amplios espacios verdes, granja con animales y juegos exteriores para niños.

Con más de diez años en su formato actual y una trayectoria que en realidad arranca mucho antes, el Rincón Suizo representa una oportunidad concreta para inversores gastronómicos, desarrolladores turísticos o quienes busquen montar un proyecto hotelero boutique en uno de los corredores más visitados de Mendoza.

rincon suizo 4 El interior de madera del conocido Rincón Suizo. century21

La historia del Rincón Suizo

Todo se remonta a 1974, cuando un suizo oriundo de Berna llamado Hodel descubrió agua de montaña en Blanco Encalada a unos 200 metros de altura y decidió construir su casa en ese rincón de Luján de Cuyo.

rincon suizo 2 El ingreso al restaurante. century21

Una década después tuvo que abandonar ese primer terreno pero levantó una nueva construcción sobre un terreno propio, esta vez con piedras, maderas y troncos de la zona, rodeada de árboles frutales y pinos que él mismo plantó.

rincon suizo 5 El patio del Rincón Suizo. IG Rincón Suizo

Con la misma visión, Hodel impulsó la formación de una pequeña colonia suiza en la zona: trajo seis familias desde Suiza, unas veinte personas en total, y les construyó casas de madera. En 1990 vendió el restaurante, que desde entonces cambió varias veces de dueños.

En 2023, un incendio -en medio de una jornada de fuerte viento zonda- afectó parte de la colonia suiza.

La fondue, un sello del Rincón Suizo

La propuesta gastronómica del Rincón Suizo tiene su propia identidad. El fondue de queso -acompañado de pan casero, aceitunas, tomates cherry y salchichas alemanas- es el plato emblema. Le siguen el bourguignon de ternera con variedad de dips y el fondue de chocolate para dos personas, con ganache de chocolate semiamargo y frutas.

rincon suizo 10 La fondue es uno de los platos típicos del Rincón Suizo. IG Rincón Suizo

Estos sabores en sus inicios eran desconocidos para el paladar mendocino y con el tiempo se volvieron parte de la memoria gastronómica de la provincia.

El mapa del Rincón Suizo

rincon suizo 8 El complejo Rincón Suizo. century21

Las mejores fotos del Rincón Suizo

rincon suizo 11 El Rincón Suizo en invierno. IG Rincón Suizo

rincon suizo 6 El Rincón Suizo tiene una granja. IG Rincón Suizo

rincon suizo 9 El ingreso al Rincón Suizo remite a los alpes. century21