Strip Centers: por qué sigue creciendo el formato y es el más elegido para el consumo

Vivir, trabajar y consumir sin necesidad de largos traslados. Esa es la solución que los strip centers han traído a la sociedad actual. El formato, desde hace un tiempo dejó de ser considerado una moda para los desarrollistas para transformase en una tendencia cada vez más consolidada y con más opciones a lo largo y ancho de toda la provincia.

Estos pequeños centros o paseos comerciales a cielo abierto dan la posibilidad de encontrar todo tipo de tiendas, servicios, gastronomía, salud, deporte, entre otros en un solo lugar. Suelen estar en las cercanías de barrios privados o cerrados, aunque también hay ejemplos por fuera de estos, y tienen una creciente presencia en diferentes departamentos.

Aunque el listado de desarrollos de este tipo cada vez es más extenso, el más reciente ejemplo lo podemos encontrar en la inauguración Dalvian Mall. Pese a que el barrio privado ubicado entre Ciudad y Las Heras es uno de los pioneros de la provincia, recién este año sumó espacio comercial no solo pensado para sus residentes, sino abierto a toda la comunidad.

En total cuenta con más de 28 locales comerciales, entre los que se incluyen propuestas de gastronomía, indumentaria, tecnología, servicios y alimentos especializados. La propuesta busca reunir en un solo lugar una oferta variada que permita a los visitantes resolver compras cotidianas, disfrutar de la gastronomía y acceder a servicios específicos.

A la lista también se sumará La Barraca Market, una propuesta con 13 locales comerciales a los que se sumará un restaurant en una casona que será restaurada, oficinas y un centro médico que tendrá su corte de cintas oficial el día miércoles en Guaymallén.

Pero una reciente encuesta realizada por MDZ Online reveló que para los lectores de este medio el favorito o el más utilizado es Vistapueblo Ciudad, de Luján de Cuyo. Inaugurado hace ya casi dos años, paseo gastronómico y comercial complementa a Vistapueblo, una empresa de desarrollos inmobiliarios del Grupo Stornini, que cuenta con Vistapueblo Estación, que ya tiene más de 15 años, en el límite entre Carrodilla y Chacras de Coria.

“El concepto es como el de una mini ciudad, con gastronomía, compras y servicios. Acá también se mezclan lo corporativo y lo residencial, por eso no es solo un strip center”, había explicado Joaquín Gómez Centurión, responsable de Comunicación y Marketing de Vistapueblo.

La tendencia de los strip centers se extiende por todo Mendoza, con más de una decena de proyectos en construcción. Foto: Santiago Tagua/MDZ La tendencia de los strip centers se extiende por todo Mendoza, con más de una decena de proyectos en construcción. Foto: Santiago Tagua/MDZ

Por qué ganan los strip centers

El crecimiento de los stripcenter puede explicarse en varios factores. Por un lado, existe en el planeamiento urbanístico un término creado por Carlos Moreno llamado la ciudad de los 15 minutos. El mismo plantea que la mayoría de los servicios esenciales que necesita un ciudadano deben estar a distancia caminables o a recorrer en bicicleta menores a 15 minutos desde cualquier punto de la ciudad.

Justamente este concepto ha sido el disparador para que varios desarrolladores decidan complementar sus propuestas residenciales con una pata comercial que llene todos los casilleros del consumo que sus nuevos habitantes necesitan. Y si nos ubicamos en la perspectiva del consumidor, la posibilidad de poder satisfacer todas las necesidades sin tener que recorrer grandes distancia ha inclinado la balanza hacia estos formatos de cercanía.

Otro motivo es que a diferencia de los shoppings tradicionales, los strip centers se caracterizan por tener menor escala, acceso directo desde la calle, estacionamiento propio y una oferta orientada a servicios cotidianos: gastronomía, supermercados, farmacias, gimnasios, salud y conveniencia. Desde el punto de vista de los desarrolladores, el modelo ganó terreno porque requiere inversiones más bajas, menos trámites urbanísticos y una ejecución más rápida que los grandes centros comerciales cerrados.

Desde el punto de vista económico, el impacto sobre el comercio mendocino es doble. Por un lado, estos desarrollos generan nuevos polos económicos, empleo en construcción, gastronomía y servicios, y acompañan el crecimiento de barrios privados y nuevas urbanizaciones. Por otro, profundizan la descentralización comercial: parte del consumo que antes se concentraba en el microcentro comenzó a trasladarse hacia corredores barriales y suburbanos.

Un crecimiento futuro del consumo

La apuesta por este tipo de formatos no solo queda en el presente. De cara al futuro, varios son los desarrolladores que han apostado por la construcción de estos espacios de usos múltiples en distintas zonas de Mendoza. Uno de ellos es Pleno Desarrollos Inmobiliarios, que ya arrancó con la construcción de DÚO Vistalba, ubicado en uno de los polos habitacionales con mayor proyección de Gran Mendoza.

“La idea es tener todo a menos de 15 minutos, concentrando en un mismo lugar todas las necesidades”, señaló Facundo Filice, uno de los responsables de la firma. En su caso, han apostado por un complejo de uso mixto que articula soluciones para lo habitacional, lo laboral, lo comercial y la salud.

El edificio se organiza en planta baja y tres niveles superiores. En planta baja, el corazón comercial adopta una lógica de strip center evolucionado: 25 locales destinados a tiendas, servicios y propuestas gastronómicas, integrados a través de espacios verdes, recorridos peatonales y estacionamientos distribuidos estratégicamente. A esto se suma una plaza recreativa comercial que funciona como punto de encuentro y dinamiza la vida urbana del conjunto.

A partir del primer nivel, el desarrollo se divide en dos sectores. Por un lado, el sector oeste reúne 40 oficinas distribuidas en tres niveles, con espacios luminosos, amenities y terrazas ajardinadas con vistas a la cordillera. Por otro, el sector este alberga 18 departamentos residenciales, cada uno con terraza-balcón privada y asador individual, pensados para capitalizar el entorno natural.

"Hoy ya no se trata de ir a la gran ciudad, sino de concentrarse en el lugar donde uno vive, que el trabajo no quede lejos y que la rutina sea más agradable", sintetizó Felice.