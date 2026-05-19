Cómo aprovechar las cáscaras de huevo con aceite para plantas y muebles

Cada vez más personas buscan reutilizar residuos de cocina para darles un nuevo uso en el hogar . En ese contexto, una mezcla casera empezó a ganar popularidad en redes sociales: combinar cáscaras de huevo con aceite para aplicar en plantas, muebles y otros objetos domésticos.

Las cáscaras de huevo contienen calcio y otros minerales que suelen aprovecharse en jardinería. Cuando se trituran correctamente, pueden mezclarse con la tierra para aportar nutrientes de manera natural. Muchas personas las usan como complemento para fortalecer plantas de interior y macetas.

Las cáscaras de huevo tienen ciertas propiedades que son vitales para abonar las plantas del jardín Foto: Selecciones

El aceite, por su parte, se utiliza como un elemento que ayuda a distribuir mejor la preparación. Además, aporta brillo sobre determinadas superficies. Algunas personas lo aplican con un paño suave sobre hojas de plantas o muebles de madera para mejorar su apariencia.

Uno de los motivos por los que este truco se volvió tan conocido es porque permite reutilizar ingredientes que normalmente terminan en la basura. También es una alternativa económica frente a ciertos productos industriales para jardinería o limpieza.

Cómo realizar la mezcla de cáscaras de huevo y aceite

Para preparar la mezcla, primero se recomienda lavar bien las cáscaras y dejarlas secar. Después hay que triturarlas hasta obtener pequeños fragmentos o polvo. Luego se combinan con unas cucharadas de aceite vegetal o de oliva hasta formar una preparación homogénea.

La aplicación depende del uso que se quiera dar. En jardinería, muchas personas colocan la mezcla directamente sobre la tierra de las plantas. Para muebles o superficies, suele usarse una pequeña cantidad sobre un paño limpio y después se retira el excedente.

Especialistas y aficionados a la jardinería también destacan que las cáscaras de huevo son una fuente natural de calcio. Incluso existen otros preparados caseros similares que las combinan con banana o vinagre para fertilizar plantas.

Aunque se trata de un método simple, recomiendan usarlo con moderación. Un exceso de aceite puede afectar algunas superficies o acumular residuos en la tierra de las macetas. Por eso, lo ideal es aplicar pequeñas cantidades y observar cómo responden las plantas o materiales antes de repetir el procedimiento.