El ejercicio definitivo sin gimnasio para terminar con las "alas de murciélago" para siempre

La pérdida de tonicidad en la cara posterior de los brazos, popularmente conocida como "alas de murciélago", es uno de los desafíos más habituales. No hace falta acudir a un gimnasio , sino que existe un ejercicio para hacer en casa.

El ejercicio en cuestión se conoce como fondos o dips de tríceps. Se trata de un movimiento de empuje altamente eficiente que aprovecha el propio peso del cuerpo para desarrollar fuerza, ganar masa muscular y mejorar la flexibilidad de las articulaciones.

El ejercicio en la silla es la clave. Fuente: IA Gemini.

Aunque el esfuerzo principal se concentra en el tríceps braquial (el músculo de tres cabezas que cubre la mayor parte del brazo y estira el codo), su ejecución involucra de forma secundaria a otras zonas del cuerpo:

Por un lado, se activa la parte baja del pectoral mayor y el deltoides anterior, lo que ayuda a estabilizar y dar movilidad al hombro. Además, exige la contracción de la musculatura profunda del abdomen (como el transverso), la cual trabaja intensamente para mantener la pelvis alineada durante todo el recorrido.

Paso a paso

Para obtener los mejores resultados y proteger las articulaciones, la técnica debe ser precisa. El procedimiento correcto se divide en las siguientes etapas.

Lo primero es colocar la silla firmemente apoyada contra la pared para evitar cualquier deslizamiento peligroso. Luego sentarse en el borde del asiento apoyando las palmas de las manos justo al lado de las caderas con los dedos apuntando hacia adelante. Empujar con fuerza para despegar los glúteos del asiento, quedando suspendido en el aire justo por delante de la silla.

Las rodillas deben quedar dobladas a 90 grados y los pies bien apoyados, repartiendo el peso entre los talones y las manos. Para el descenso, bajar el torso de manera vertical y pausada, manteniendo la espalda cerca de la silla, hasta que la parte superior de los brazos quede paralela al suelo.

Después, hacer fuerza hacia arriba para regresar a la posición de partida. Un detalle vital es no bloquear los codos bruscamente al estirar los brazos para no dañar la articulación.

Durante todo el ejercicio hay que mantener la columna recta, los hombros relajados (lejos de las orejas) y la mirada hacia el frente.

Para empezar a notar cambios reales en la firmeza de los brazos, los especialistas sugieren una rutina constante pero accesible: realizar 3 series de 10 repeticiones, día por medio.