El secreto del vinagre: por qué cada vez más personas lo rocían alrededor del inodoro

El universo de los trucos caseros de limpieza no deja de sorprender, y hay un ingrediente que se consolidó como el rey indiscutido del hogar: el vinagre blanco. Pulverizar este producto en el suelo y alrededor del sanitario se convirtió en el método preferido.

Se trata de una alternativa ecológica de limpieza que tiene un poder limpiador que compite directamente con los químicos tradicionales.

El baño es una de las zonas que más gérmenes acumula y donde los aromas desagradables suelen concentrarse, muchas veces debido a las salpicaduras invisibles que caen fuera de la taza.

En este caso, el vinagre funciona en este espacio como un aliado multifunción gracias a sus propiedades naturales. A diferencia de los desodorantes ambientales que solo camuflan el ambiente, el vinagre neutraliza las moléculas que causan el mal olor.

Por otra parte, su nivel de acidez frena el crecimiento de microorganismos en las juntas de las baldosas y zonas húmedas . Además, es ideal para disolver esos cercos amarillentos o blanquecinos provocados por los minerales del agua dura.

Baño El vinagre es ideal para la limpieza. istockphoto

Asimismo, usar vinagre en la base del inodoro ayuda a realizar una desinfección previa muy efectiva antes de pasar el trapo con lavandina, optimizando la higiene profunda.

Para aprovechar al máximo sus beneficios, no hace falta complicarse. El procedimiento es rápido y directo. En primer lugar, repasar la superficie de manera habitual para quitar el polvo superficial y rociar abundante vinagre blanco puro en toda la base del sanitario, detrás de la estructura y sobre las juntas del piso.

Luego, dejar que el líquido actúe por un lapso de 10 a 15 minutos para que ablande la suciedad. Retirar el producto con un paño húmedo o papel de cocina. Si hay manchas rebeldes, frotar la zona con un cepillo antes de secar.

Los expertos en orden y mantenimiento del hogar recomiendan implementar esta rutina entre dos y tres veces por semana.

Este hábito es especialmente útil en baños familiares de uso frecuente o en aquellos que carecen de una buena ventana al exterior, ya que previene de forma constante la acumulación de humedad y el molesto olor a encierro.