El método importado de 10 minutos para eliminar la humedad y el moho de las paredes

El cambio de estación trae un incremento notable en la humedad ambiental. En el hogar, este fenómeno suele manifestarse de la peor manera: manchas oscuras, filtraciones y la aparición de moho en techos, esquinas y paredes. Sin embargo, tiene solución.

Existe un método alemán que es muy efectivo para combatir este problema. Esta costumbre germana demanda menos de diez minutos y ayuda a sanear los ambientes de forma natural.

En Alemania, el combate contra el encierro y las esporas de los hongos tiene un nombre técnico: Stoßlüften, que se traduce como "ventilación de choque". Lejos de dejar las ventanas entreabiertas durante horas, lo que enfriaría las estructuras de la casa y aumentaría el gasto en calefacción , este método propone una acción rápida y contundente.

En concreto, el método consiste en abrir por completo las ventanas y puertas de la casa para generar una corriente de aire cruzada durante un lapso de cinco a diez minutos, repitiendo el proceso dos o tres veces al día.

Al realizar esta apertura total y breve, el aire interior (que está cargado de humedad producto de la respiración, la cocina o el baño) se desplaza rápidamente hacia afuera, siendo reemplazado por el aire exterior, que es más seco y frío.

Una vez que se cierran las aberturas, las paredes y los muebles no alcanzaron a enfriarse, por lo que la temperatura del hogar se recupera de inmediato, pero ahora con una humedad ambiental drásticamente menor. Esto corta el ciclo de condensación que el moho necesita para proliferar.

Un aliado complementario

Si el moho ya logró asentarse y dejó aureolas oscuras en la mampostería, el vinagre blanco de alcohol es uno de los desinfectantes caseros más potentes debido a su nivel de acidez, capaz de destruir las esporas fúngicas sin liberar vapores tóxicos. Se mezcla en partes iguales con agua y se rocía sobre la mancha de humedad. Dejar actuar media hora y retirar con un paño limpio.