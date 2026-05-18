Este es el horario ideal para regar las plantas en invierno

Con la llegada del invierno , mantener la misma rutina de mantenimiento del las plantas que en la temporada estival es un error que puede costar caro. Quienes se dedican a la jardinería advierten que durante los meses fríos las necesidades hídricas cambian.

En esta época de bajas temperaturas el éxito no solo depende de cuánta agua se utiliza, sino de un factor que muchos pasan por alto: el reloj. Elegir una hora inadecuada para regar puede desencadenar la proliferación de hongos, el colapso de las raíces o daños irreparables debido a la combinación de humedad y heladas.

Los especialistas coinciden en que el momento óptimo para hidratar la tierra durante el invierno se concentra entre las 10 y las 14 horas. Aprovechar la media mañana y el mediodía ofrece tres ventajas fundamentales para el sustrato y la planta. Este horario coincide con el momento de mayor radiación solar y temperaturas más amables del día. Además, el metabolismo de la planta aprovecha mejor el recurso sin quedar expuesto a la parálisis térmica.

Por otra parte, el suelo tiene el tiempo necesario para orearse y perder el exceso de agua superficial antes de que caiga la noche, evitando que el sustrato permanezca empapado durante horas críticas.

Hacerlo en los extremos del día, muy temprano por la mañana o al caer la tarde, es contraproducente. Debido al frío extremo, el agua tarda mucho más tiempo en evaporarse, lo que convierte a la maceta o al cantero en un acumulador de humedad fría.

Esta saturación prolongada debilita el sistema radicular y favorece la aparición de patógenos. Además, un suelo cargado de agua retiene y multiplica el impacto de la escarcha nocturna, exponiendo a las especies más sensibles a un congelamiento directo de sus raíces.

En cuanto a las plantas de interior, existe un detalle técnico que pocos aficionados consideran. El agua que sale directo de la canilla en pleno invierno suele estar sumamente fría. Utilizarla así puede provocar un shock térmico en los capilares de las raíces, debilitando los tejidos. Lo ideal es juntar el agua previamente en una regadera o balde y dejar que repose dentro del hogar para que adopte la temperatura ambiente antes de distribuirla.