Ni poco ni demasiado: cuánto hay que descansar entre series para ganar más músculo

En el gimnasio, casi todos miran el peso de la barra, la cantidad de repeticiones o el ejercicio que toca ese día. Mucho menos visible, pero igual de importante, es lo que pasa entre series : ese descanso que muchos acortan por ansiedad, apuro o costumbre.

Durante años se instaló la idea de que entrenar con pausas mínimas era sinónimo de intensidad. Transpirar más, sentir ardor y no soltar el ritmo parecía una prueba de esfuerzo. Sin embargo, cuando el objetivo es ganar músculo, descansar demasiado poco puede jugar en contra. La evidencia reciente marca que las pausas mayores a 60 segundos ofrecen una pequeña ventaja para la hipertrofia, probablemente porque permiten sostener mejor el volumen total de trabajo.

La recomendación más repetida entre entrenadores y especialistas se mueve, en general, entre un minuto y medio y tres minutos . No es una regla cerrada. En ejercicios grandes, como sentadilla, peso muerto, press banca, dominadas o press militar, el cuerpo suele necesitar más tiempo para recuperar aire, fuerza y coordinación. Ahí, una pausa de dos a tres minutos puede marcar la diferencia entre completar una buena serie o llegar a la mitad con la técnica desarmada.

El estudio de Brad Schoenfeld, uno de los nombres más citados en hipertrofia , comparó descansos de un minuto contra descansos de tres minutos en hombres entrenados. Después de ocho semanas, el grupo que descansó más obtuvo mayores mejoras en fuerza y crecimiento muscular. El dato no significa que todos deban mirar el reloj con rigidez, pero sí que la pausa no es un detalle menor.

En movimientos aislados, como bíceps, tríceps, elevaciones laterales o algunos trabajos de máquina , el descanso puede ser más corto. Muchas veces alcanza con 60 a 120 segundos, siempre que la siguiente serie salga con buena técnica y sin una caída brusca de repeticiones. El Colegio Americano de Medicina del Deporte también diferencia entre ejercicios más intensos, que suelen requerir dos a tres minutos, y trabajos más livianos, donde las pausas pueden ser de uno a dos minutos.

gimnasio, tiempo descanso Imagen creada con IA MDZ

El problema aparece cuando la persona confunde fatiga con progreso. Si por descansar poco baja mucho la carga, pierde repeticiones o empieza a compensar con mala postura, el entrenamiento se vuelve menos efectivo. La serie se siente más dura, pero no necesariamente estimula mejor el músculo. A veces, lo más inteligente es esperar un poco más.

Cómo saber si la pausa fue suficiente

Una señal práctica es llegar a la siguiente serie con la respiración más ordenada, la cabeza enfocada y la sensación de que todavía se puede empujar fuerte. No hace falta sentirse completamente nuevo, pero sí recuperar lo suficiente para mantener el rendimiento. Si la primera serie sale con diez repeticiones y la segunda cae a cinco sin motivo claro, probablemente el descanso fue corto.

También importa el contexto. Dormir mal, comer poco, entrenar con estrés o acumular demasiados ejercicios puede aumentar la necesidad de recuperación. La hipertrofia no depende solo del esfuerzo dentro de la serie. También se apoya en el descanso, la alimentación, la proteína suficiente, la hidratación, la progresión de cargas y la constancia. En definitiva, crecer no es apurarse: es entrenar fuerte, recuperarse bien y repetirlo durante el tiempo suficiente.